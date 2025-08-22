sagittarius horoscope today 22 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 22 अगस्त: पार्टनर से ना करें बहसबाजी, तनाव बढ़ने पर करें ये काम, rashifal - Hindustan
sagittarius horoscope today 22 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction

धनु राशिफल 22 अगस्त: पार्टनर से ना करें बहसबाजी, तनाव बढ़ने पर करें ये काम

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 22 August 2025: धनु राशिचक्र में नवें नंबर पर आता है। इस राशि का स्वामी ग्रह गुरू (बृहस्पति) यानी जूपिटर होता है। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है? नीचे जानें विस्तार से...

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 22 Aug 2025 07:10 AM
धनु राशिफल 22 अगस्त: पार्टनर से ना करें बहसबाजी, तनाव बढ़ने पर करें ये काम

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 22 अगस्त 2025: आज लोगों से अच्छी सलाह मिल सकती है। आप नए विचारों के लिए ओपन अप रहेंगे। आपकी जिज्ञासा आपको नए अवसर भी दिला सकती है। आज किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान बन जाएगी।

धनु लव राशिफल: आप अपने नेचर के चलते नए लोगों से आसानी से जुड़ पाएंगे। चेहरे पर प्यारी सी स्माइल बनाए रखिए। आज सवाल पूछने में ना हिचकिचाइए क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि सामने वाले को वाकई में क्या पसंद है। अगर आप सिंगल हैं तो आज एक साधारण सी गई बातचीत किसी में इंटरेस्ट जगा सकती है। आगे बढ़कर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में हैं तो हल्की-फुल्की एक्टिविटी प्लान करें। पार्टनर को छोटा सा सरप्राइज दें जिससे उनका मूड अच्छा हो। छोटी सी बातों पर बहसबाजी करने से बचें। कुछ चीजों को नजरअंदाज करें। पार्टनर को ध्यान से सुनें। अच्छे मूमेंट्स क्रिएट करिए।

धनु करियर राशिफल: आपकी जिज्ञासा कभी-कभी आपको सही राह पर ले जाती है। आज काम के दौरान आपकी यही बात बेहतर तरीकों को ढूंढ पाएगी। आज कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट या फिर नया उपकरण समय बचा सकता है। सीखने की इच्छा जताएं, आसपास के लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। बड़े वादों में ना उलझें। क्लैरिटी के साथ अपना लक्ष्य तय करें। छोटी सी जीत भरोसा बढ़ाती है। इससे नए अवसर भी मिलते हैं। नई चीजों को सीखने के लिए खुद को ओपन अप रखें। छोटी-छोटी चीजों का जश्न मनाइए।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति आज ठीक रहेगी। छोटा लाभ मिलने की संभावना है। जल्दबाजी में शॉपिंग करने से बचें। अगर बचत करना चाहते हैं तो एक छोटा सा लक्ष्य तय कर लें। किसी भरोसेमंद शख्स से बजट पर चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि एक अच्छी सलाह मिल जाए। आज के दिन सब्सक्रिप्शन पर नजर डालें। जिन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें छोड़ दें। हफ्ते में बचत करने की आदत डालिए। इससे आपको धीरे-धीरे क्लैरिटी मिलती जाएगी।

धनु हेल्थ राशिफल: आज हल्की-फुल्की एक्टिविटी और आराम से हेल्थ सही रहने वाली है। सुबह वॉक कर सकते हैं। अगर तनाव महसूस हो तो गहरी सांस लें। खूब पानी पिएं। अच्छा खाना खाएं। इससे आप दिन पर एनर्जेटिक महसूस करेंगे। नींद पूरी लें। अगर तनाव बढ़ता जा रहा है तो लिखने की कोशिश करें कि किन बातों या चीजों से आपका मन शांत रहता है। अपनी रूटीन वाली चीजों को जरूर से पूरा करें। इससे आप बैलेंस्ड फील करेंगे।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, ऊर्जावान

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जाँघें और यकृत

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक सामंजस्य: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

मध्यम अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

