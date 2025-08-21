sagittarius horoscope today 21 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 21 अगस्त: रिश्ते को ऐसे बनाएं मजबूत, जल्दबाजी में ना करें बड़ा खर्चा, rashifal - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलsagittarius horoscope today 21 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction

धनु राशिफल 21 अगस्त: रिश्ते को ऐसे बनाएं मजबूत, जल्दबाजी में ना करें बड़ा खर्चा

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 21 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि के जातकों का स्वामी ग्रह गुरू यानि जूपिटर होता है। जानिए धनु राशि वालों के लिए आज का दिन यानी 21 अगस्त कैसा बीतेगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 21 Aug 2025 07:13 AM
share Share
Follow Us on
धनु राशिफल 21 अगस्त: रिश्ते को ऐसे बनाएं मजबूत, जल्दबाजी में ना करें बड़ा खर्चा

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 21 अगस्त 2025: आज आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। कुछ एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे। अपनी प्लानिंग को भरोसेमंद दोस्त के साथ शेयर करें। नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।

धनु लव राशिफल: आपके प्यार भरे बोल सामने वाले को बहुत स्पेशल फील करवाएंगे। रिश्तों में आज खुलापन होगा। छोटी-छोटी प्लानिंग करें। अगर सिंगल हैं तो कोई शौक को सीखते हुए किसी नए शख्स से मिल सकते हैं। जो रिलेशनशिप में हैं वो अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करें। पार्टनर संग भविष्य की बातें करें। ईमानदार रहें और पार्टनर की आलोचना करने से बचें। रिश्ता ऐसे ही सरल तरीके से ही मजबूत बनता है।

धनु करियर राशिफल: आज आपकी जिज्ञासा नए अवसर दिला सकती है। नई स्किल्स सीखें ताकि आपका काम बेहतर तरीके से हो पाए। टीमवर्क से चीजें अच्छी होंगी। टीम के साथ अपने विचारों को शेयर करें। दूसरों की भी सुनने की कोशिश करें। एक साथ ढेर सारी जिम्मेदारियों को हां कहने से बचें। प्रियॉरिटी के हिसाब से काम को पूरा करें। नए काम से आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी जो आगे चलकर और भी काम आएंगी। छोटे-छोटे ब्रेक्स जरूर लें। इससे आप फोकस कर पाएंगे। छोटी-छोटी चीजों का जश्न जरूर मनाएं।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। बचत के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं। एक लक्ष्य तय कर लें। जल्दबाजी में बड़ा खर्चा ना करें। खरीददारी से पहले दाम की तुलना करना सही होगा। अगर कुछ बड़ा खरीदना है तो पहले थोड़ा बचत कर लें और फिर सही समय का इंतजार करें। नियमित रूप से बचत करेंगे तो बड़े लक्ष्य आसान बन जाएंगे। महीने के आखिरी में देखें कि इस मामले में आप कितना ग्रोथ कर पाए हैं।

धनु हेल्थ राशिफल: आज आपकी एनर्जी अच्छी है। वॉक या फिर हल्की-फुल्की एक्सरसाइज सही रहेगी। दिन की शुरुआत स्ट्रेचिंग के साथ करें। संतुलित भोजन करें। भोजन में फल, प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल कर लें। पानी खूब पिएं। थकान हो तो आराम जरूर करें। तनाव हो तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करिए।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, आकर्षक, आशावादी

कमजोरी: भूलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जांघ और जिगर

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी संगतता: मिथुन, धनु

मध्यम संगतता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगतता: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)