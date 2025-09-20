धनु राशिफल 20 सितंबर: रिश्ते में आएगी तीसरे की दखलअंदाजी से दिक्कत, आज लेंगे नई गाड़ी

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 20 September 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। इस राशि का ग्रह स्वामी जूपिटर है। इस राशि के जातको के लिए आज दिन कैसा जाएगा? नीचे पढ़ें विस्तार से…

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 20 सितंबर 2025: प्यार में खुश रहने के लिए नए-नए तरीके खोजें। पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें।

धनु लव राशिफल: आज पार्टनर से बातचीत करते समय सावधान रहें। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है, जिससे तनाव होगा। आज लॉन्ग ड्राइव पर जाना एक अच्छा ऑप्शन होगा। कोई पुराना रिश्ता आज वापस लौटेगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। कुछ लोगों के रिश्ते में आज छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं। आज रिश्ते में कोई तीसरा शख्स बिना बात के दखलअंदाजी करेगा। बातचीत करके अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करिए।

धनु करियर राशिफल: आज के दिन धनु राशि वाले क्लाइंट्स से डील करते समय सावधान रहें। अपनी कम्यूनिकेशन कला का इस्तेमाल करें। आज सीनियर्स आपके डेडीकेशन पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे मन खराब होगा। आपके पास आज नए और क्रिएटिव विचार भी आएंगे। हालांकि इन्हें लागू करने में दिक्कत आएगी। ऐसा संसाधन कमी के चलते होगा। मैनेजमेंट की नजरों में अच्छे बने रहिए। अपने फेलियर से सीखिए। बिजनेस से जुड़े लोग आज नई साझेदारी कर सकते हैं।

धनु मनी राशिफल: आज पैसों के लिए अच्छा दिन है। कुछ लोग आज नई गाड़ी ले सकते हैं। इन्वेस्ट करने की इच्छा रखने वाले लोग आज शेयर मार्केट में पैसा लगा सकेत हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी विवाद आज आपके पक्ष में आएगा। इससे धन लाभ मिलेगा। कुछ लोग आज विदेश यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज विदेशी सोर्स से पैसे मिलने की संभावना है।

धनु हेल्थ राशिफल: आज रूटीन पर फोकस करने की जरूरत है। पूरी नींद लें। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, वो आज डॉक्टर से परामर्श लें। हेल्दी रहने के लिए ऑयली और फैटी चीजों से दूर रहें। चीनी खाना भी कम कर दें। चाहे तो आप इससे परहेज करना ही शुरू कर दीजिए। बड़े-बुजुर्ग नियमित रूप से अपनी दवाइयां लें। ट्रैवलिंग के दौरान भी दवाइयां खाना ना भूलें। आज शाम में बच्चों को चोट या खरोंच लगने की संभावना है।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जांघें और जिगर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी संगति: मिथुन, धनु

सामान्य संगति: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगति: कन्या, मीन