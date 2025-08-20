धनु राशिफल 20 अगस्त: पार्टनर से ना करें बहसबाजी, ऑफिस पॉलिटिक्स के होंगे शिकार

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 20 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि वालों का ग्रह स्वामी गुरू यानी जूपिटर होता है। जानिए आज यानी की 20 अगस्त का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 20 अगस्त 2025: आज के दिन पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएं। कुछ लोगों की लवलाइफ सफल नहीं होगी। आज ऑफिस में अप्स एंड डाउन दिखेंगे। पैसों के मामले में बहसबाजी हो सकती है। सेहत ठीक रहने वाली है।

धनु लव राशिफल: आज आपको पार्टनर को मनाने के लिए काफी कोशिशें करनी होंगी। इस दौरान हो सकता है कि आप दोनों के बीच विवाद भी हो जाए। अच्छा तो यही होगा कि आप पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। बहसबाजी से बचें। पार्टनर को अच्छे से सुनें। एक अच्छे लिस्नर बनें। कुछ लोगों की लवलाइफ सफल नहीं होगी। आज उन्हें मिलकर खत्म करने पर विचार भी कर सकते हैं। जिन फीमेल्स की शादी हो चुकी है उन्हें अपने पार्टनर की सलाह को महत्व देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए।

धनु करियर राशिफल: आज काम ज्यादा होगा तो वर्कप्लेस पर बिजी रहेंगे। प्रोडक्टिविटी से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जिससे आपका दिन प्रभावित होगा। ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स भी आपको प्रभावित कर सकती है, जिस वजह से दिक्कत हो सकती है। किसी भी तरह की आलोचना को झेलने के लिए तैयार रहिए। खासकर कि अगर आप किसी क्रिएटिव काम से जुड़े हो तो। बिजनेस से जुड़े कुछ लोगों का विवाद अधिकारियों से हो सकता है। इस बात को हफ्ते के खत्म होने से पहले ही सुलझा लीजिए। बिजनेसमैन नई डील साइन कर सकते हैं।

धनु मनी राशिफल: अगर रियल स्टेट से जुड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कुछ और दिन का इंतजार करना सही होगा। कुछ फीमेल्स को आज पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद में खींचा जा सकता है। दोस्तों से खर्चों को लेकर बहसबाजी हो सकती है, जिससे रिश्ते भी बिगड़ेंगे। आज आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि इस दौरान लग्जरी आइटम को खरीदने से बचें। बिजनेस से जुड़े लोगों को फंड मिल सकता है।

धनु हेल्थ राशिफल: आज सेहत ठीक रहेगी। कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा खाना खाएं। बैलेंस्ड खाना आपके लिए बेहतर होगा। जंक फूड खाने से बचें। ताजा जूस पिएं। जिन बच्चों को वायरल फीवर था, वो आज ठीक हो जाएंगे। आज कुछ लोग जिम या फिर योगा क्लास ज्वाइन करने की सोच सकते हैं।

धनु राशि के गुण शक्ति: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, आकर्षक

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और यकृत

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

धनु राशि की अनुकूलता

प्राकृतिक सामंजस्य: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

मध्यम अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन