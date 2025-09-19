sagittarius horoscope today 19 september 2025 aaj ka dhanu rashifal future prediction in hindi धनु राशिफल 19 सितंबर: प्रपोजल के लिए शुभ है आज का दिन, बिजनेस से जुड़े लोग ना करें ये 2 चीजें, rashifal - Hindustan
sagittarius horoscope today 19 september 2025 aaj ka dhanu rashifal future prediction in hindi

धनु राशिफल 19 सितंबर: प्रपोजल के लिए शुभ है आज का दिन, बिजनेस से जुड़े लोग ना करें ये 2 चीजें

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 19 September 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है, जिसका ग्रह स्वामी जूपिटर है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 19 सितंबर का दिन कैसा जाएगा? नीचे पढ़ें विस्तार से…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 19 Sep 2025 06:44 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 19 सितंबर 2025: आज रोमांस का दामन पकड़कर रहिए। ऑफिस में सारे गोल्स को पूरा करें। आज हो सकता है कि पैसों को लेकर कुछ दिक्कत आए। हेल्थ पर ध्यान दें।

धनु लव राशिफल: अपने पार्टनर की जरूरतों को समझें और उसके प्रति सेंसेटिव भी रहें। अगर फ्यूचर से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो उनसे भी बात करें। जिन लोगों को किसी को प्रपोज करना है, उनके लिए दिन के बाद का समय अच्छा है। आज कुछ फीमेल्स को लव रिलेशन के मामले में पैरेंट्स का साथ मिल सकता है। जो लोग एक्स से जुड़ी किसी समस्या को सुलझाना चाहते थे, उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। जिन्हें शादी करनी है, उन्हें आज पहल कर लेनी चाहिए।

धनु करियर राशिफल: आज गॉसिप से दूर रहें। टीम और क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखें। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और एनीमेशन की फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश में नए अवसर मिलने की संभावना है। आज के दिन मीडिया और लीगल फील्ड से जुड़े लोगों को आलोचना झेलनी पड़ सकती है। अगर आपका मन नौकरी बदलने का है तो आज ही अपनी सीवी अपडेट कर लें। जल्द ही नए अवसर मिलेंगे। आज के दिन बिजनेस से जुड़े लोगों को अपना नया प्रोडक्ट या फिर कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने से बचना चाहिए। टेक्सटाइल, आईटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से जुड़े बिजनेसमैन को अच्छा रिजल्ट मिलेगा।

धनु मनी राशिफल: आज पैसों की थोड़ी दिक्कत आएगी। ऐसे में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। परिवार में आज प्रॉपर्टी को लेकर कहासुनी हो सकती है। बड़े-बुजुर्ग लोगों पर प्रॉपर्टी को बांटने का प्रेशर रहेगा। आज महिलाओं को परिवार के किसी आयोजन के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों को लोन के लिए मंजूरी मिल सकती है। पार्टनर के परिवार से भी आर्थिक मदद मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग आज पार्टनर्स की मदद से फंड जुटा पाने में सफल होंगे।

धनु हेल्थ राशिफल: हेल्थ से जुड़ी दिक्कत होगी तो अपने रूटीन पर फोकस करें। आज महिलाओं को सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। वहीं बच्चों को वायरल फीवर, गले में खराश या फिर पेट दर्द से परेशानी होगी। आज के दिन गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका है। ऐसे में गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान भी सावधानी बरतें। रिस्क वाले किसी भी खेल से आज बचें। सांस से जुड़ी तकलीफ होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर

कमजोरी: भूलने वाला, लापरवाह, चिड़चिड़ा

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और जिगर

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक सामंजस्य: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)