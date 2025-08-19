धनु राशिफल 19 अगस्त: सिंगल लोगों के लिए गुडन्यूज, इस मामले में महिलाएं रहें सतर्क

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 19 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरू यानी जूपिटर होता है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 19 अगस्त 2025: आज रिलेशनशिप में आ रही दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस में पॉजिटिव अप्रोच से काम आसान होगा। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। रिश्तों को समझदारी और धैर्य से संभालने की जरूरत है। हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। पैसों के मामले में भी सावधानी बरतने की जरूरत है।

धनु लव राशिफल: आज रिश्तों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। रोमांटिक रिश्तों को संभालने में मेहनत जरूरी है। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। उनसे खुलकर बातचीत करें। ऐसा करने से सारे मतभेद दूर होने लगेंगे। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो फोन या फिर वीडियो कॉल करके अपनी फीलिंग्स को बयां करें। लवलाइफ में पैरेंट्स की ओर से भी सहयोग मिल सकता है। सिंगल लोग आज किसी खास से मुलाकात कर सकते हैं। बिना किसी झिझक के अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। अगर शादीशुदा हैं तो ऑफिस रोमांस से बचें।

धनु करियर राशिफल: धनु राशि वाले आज ऑफिस की राजनीति और किसी भी तरह के विवादों से दूर रहें। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाएं। आईटी, ऐनिमेशन या आर्किटेक्चर से जुड़े लोगों को आज किसी ना किसी प्रोजेक्ट में कुछ रुकावटें आ सकती है। इसे ठीक करने में समय लगेगा। आज कोई सहकर्मी आपको कमतर दिखाने की कोशिश कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज विदेश में उच्च शिक्षा के रास्ते में आ रही सभी दिक्कतें दूर होंगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को साझेदार मिलेंगे। साथ ही उन्हें अपने बिजनेस को फैलाने के अवसर भी मिलेंगे।

धनु मनी राशिफल: अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोग अपना बकाया चुका सकते हैं। कुछ महिलाएं आज ज्वेलरी पर पैसे खर्च करेंगी। बड़े-बुजुर्ग आज पारिवारिक समारोह में खूब खर्चा करेंगे। घर को खरीदने या फिर रेनोवेट कराने का योग बन रहा है। दोस्तों के साथ किसी भी तरह के वित्तीय विवाद से बचें।

धनु हेल्थ राशिफल: जो हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें आज कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाएं। इससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। बड़े-बुजुर्गों में नींद की समस्या हो सकती है। महिलाएं थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि स्किन इन्फेक्शन की दिक्कत आ सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में कोई भी भारी सामान ना उठाएं। आज बच्चों को खेलकूद के दौरान चोट लग सकती है।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, जीवंत, ऊर्जावान, आशावादी

कमजोरी: भूलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जाँघें और यकृत

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक सामंजस्य: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

