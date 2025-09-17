sagittarius horoscope today 17 september 2025 aaj ka dhanu rashifal future prediction धनु राशिफल 17 सितंबर: पार्टनर से होगी लड़ाई, मीटिंग में रखें इस बात का ध्यान, rashifal - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलsagittarius horoscope today 17 september 2025 aaj ka dhanu rashifal future prediction

धनु राशिफल 17 सितंबर: पार्टनर से होगी लड़ाई, मीटिंग में रखें इस बात का ध्यान

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 17 September 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। इसका नंबर वृश्चिक के बाद आता है। इस राशि का स्वामी ग्रह जूपिटर यानी गुरु है। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? नीचे पढ़ें विस्तार से…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयWed, 17 Sep 2025 07:00 AM
share Share
Follow Us on
धनु राशिफल 17 सितंबर: पार्टनर से होगी लड़ाई, मीटिंग में रखें इस बात का ध्यान

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 17 सितंबर 2025: धनु राशि को करियर में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। लव लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन आएंगे। पैसों के मामले में चीजें ठीक रहेंगी। हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है।

धनु लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ लड़ाई हो सकती है। मामले को संभालने की कोशिश करें। एक अच्छे लिस्नर बनेंगे तो मामला काफी हद तक सुलझेगा। अगर रोमांटिक डिनर की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। कुछ फीमेल्स को अपने रिश्ते के लिए पैरेंट्स की मंजूरी पाने में दिक्कतें आएंगी। हालांकि सब जल्दी ट्रैक पर लौटेगा। शादीशुदा फीमेल्स आज गर्भधारण कर सकती हैं।

धनु करियर राशिफल: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। किसी बिजी इवेंट के चलते थक जाएंगे। आपको अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देने की जरूरत है। टीम में विवाद होने के बाद भी आज आप किसी संकट को संभालने में सफल होंगे। टीम सेशन्स और मीटिंग्स में बात करते हुए अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें।

धनु मनी राशिफल: आज पैसों से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। एक वित्तीय योजना बनाएंगे तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस से जुड़ी महिलाओं को प्रमोटर्स से पैसों के रूप में सहयोग मिलेगा। अगर दान करना है या फिर किसी की आर्थिक मदद तो इसके लिए दिन का दूसरा भाग शुभ है। आज बिजनेस से जुड़े लोगों को क्लाइंट्स से भुगतान को लेकर छोटी समस्या हो सकती है। हालांकि ये मामला सुलझ जाएगा।

धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि वालों को अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए। आज आपको डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। बच्चों आज दांत में दर्द की शिकायत कर सकते हैं। कुछ लोगों को आंख से संबंधित समस्या हो सकती हैं। स्मोकिंग तुरंत छोड़ दें क्योंकि आने वाले दिनों में कैंसर और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को आज एडवेंचर स्पोर्ट्स से बचना है। रॉक क्लाइम्बिंग और पर्वतारोहण जैसी चीजों से दूर ही रहें।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और यकृत

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी संगतता: मिथुन, धनु

औसत संगतता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगतता: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)