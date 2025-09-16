sagittarius horoscope today 16 september 2025 aaj ka dhanu rashifal future prediction धनु राशिफल 16 सिंतबर: पार्टनर को दें पर्सनल स्पेस, दोस्त से ले सकते हैं उधार, rashifal - Hindustan
धनु राशिफल 16 सिंतबर: पार्टनर को दें पर्सनल स्पेस, दोस्त से ले सकते हैं उधार

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 16 September 2025: राशिचक्र में वृश्चिक के बाद धनु का नंबर आता है जोकि नवें स्थान पर है। इस राशि का स्वामी ग्रह जूपिटर यानी गुरु है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयTue, 16 Sep 2025 06:44 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 16 सितंबर 2025: आज रिश्ते में कुछ खास पल बिताने को मिलेंगे। वर्कप्लेस पर अच्छी परफॉर्मेंस दें। पैसों का मैनेजमेंट अच्छे से करें। ऑफिस के काम को सच्चे मन से पूरा करें। आज हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान दें।

धनु लव राशिफल: प्यार के रिश्तों में खुलकर बात करने का बड़ा महत्व है। पार्टनर के साथ शांति से बैठकर बात करें। अगर रिश्ते में किसी बाहरी का हस्तक्षेप होगा तो घर में आज अशांति की स्थिति बन सकती है। जब भी कोई बहस हो तो परिवार को इस मामले से दूर ही रखें। पार्टनर को पर्सनल स्पेस देना भी जरूरी है। सिंगल लोगों को आज प्यार हो सकता है। शादीशुदा महिलाओं को आज ससुराल से संबंधित कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है।

धनु करियर राशिफल: धनु राशि वाले आज किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम करते समय बारीकियों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य, आईटी और ग्राफिक्स की फील्ड में काम करने वालों को आज विदेश में अवसर मिल सकते हैं। जो लोग पहले से ही नोटिस पीरियड पर हैं, उन्हें आज कई जगह से इंटरव्यू के कॉल्स आ सकते हैं। अपनी स्किल्स को अपडेट करना जरूरी है। टीम में ईगो से जुड़े मुद्दों को भी संभालना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े बिजनेसमैन नए साझेदारी के अवसर देखेंगे।

धनु मनी राशिफल: पैसों को सावधान से संभालने की कोशिश करें। आज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ी खरीद सकते हैं। आज आप किसी दोस्त से उधार भी ले सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के दिन सट्टा कारोबार भी फायदेमंद साबित हो सकता है। जो लोग पारिवारिक या पैतृक प्रॉपर्टी को बेचने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय सही है। बिजनेसमैन प्रमोटर्स की मदद से पैसे जुटाने में सफल होंगे। घर के बड़े लोग आज बच्चों के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे पर विचार कर सकते हैं।

धनु हेल्थ राशिफल: आज अच्छा खाना खाएं। काम, प्यार और जीवन के बाकी पहलुओं से होने वाले तनाव से दूर रहें। आज आपको कुछ गंभीर हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, जिनमें हर्ट अटैक, दुर्घटना, अपेंडिक्स की समस्या या हाई ब्लड प्रेशर से पैदा होने वाली बैचैनी शामिल हो सकती है। आंखों से जुड़ी शिकायतें भी हो सकती हैं। आज शाम में छोटे बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। हालांकि परेशान होने वाली बात नहीं है। डाइबिटीज पीड़ित पुरुष जातकों को आज दिक्कत हो सकती है।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और यकृत

राशि स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

