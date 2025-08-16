sagittarius horoscope today 16 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 16 अगस्त: पार्टनर की फीलिंग्स का रखें ध्यान, फीमेल्स को परेशान करेंगी ये 2 बातें, rashifal - Hindustan
sagittarius horoscope today 16 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction

धनु राशिफल 16 अगस्त: पार्टनर की फीलिंग्स का रखें ध्यान, फीमेल्स को परेशान करेंगी ये 2 बातें

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 16 August 2025: धनु राशिचक्र की नवीं राशि है। इस राशि का स्वामी ग्रह गुरू यानी जूपिटर है। जानिए 16 अगस्त का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 16 Aug 2025 06:37 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 16 अगस्त 2025: आज परेशान ना हो। पार्टनर को खुश रखें। पैसों के मामले में कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी। ऑफिस में मिले नए असाइमेंट में सफलता मिलेगी। सेहत से जुड़ी हल्की-फुल्की समस्या आ सकती है।

धनु लव राशिफल: हल्की-फुल्की दिक्कतों के बावजूद आज धनु राशि वालों की लवलाइफ ठीक रहने वाली है। पार्टनर संग आज ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं। आज के दिन उन एक्टिविटीज में शामिल हो जो आपको और आपके पार्टनर को पसंद हो। बस एक बात का ध्यान रखें कि पार्टनर की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना है। आज आप उन्हें कोई तोहफा देकर सरप्राइज दे सकते हैं। किसी विवादित बात से दूर रहें। छुट्टी की प्लानिंग करें। विवाहित महिलाओं के लिए आज का दिन प्रेग्नेंसी के लिए शुभ है।

धनु करियर राशिफल: काम में डिसिप्लिन बनाए रखें। नए काम आपको अपने आप मिलते जाएंगे। मैनेजमेंट आपके नए फैसलों को सपोर्ट करेगी। आपको पहले से भी ज्यादा रिस्की रोल के लिए तैयार होना चाहिए। राइटर्स आज के दिन अपने काम को प्रकाशित करवा सकते हैं। एनिमेशन, एजुकेशन और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों का शेड्यूल आज व्यस्त रहने वाला है। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो कोशिश करें कि दिन के पहले हिस्से में ही ये निपट जाए। बिजनेस से जुड़े लोगों को साझेदारी के नए अवसर मिल सकते हैं।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है। भाई-बहन के साथ आज किसी भी तरह के वित्तीय विवाद से बचें। कुछ महिलाएं आज पारिवारिक संपत्ति से जुड़ी चर्चा में शामिल हो सकती हैं। जमीन, शेयर और बिजनेस जैसे इन्वेस्टमेंट्स पर विचार करें। पैसों से जुड़ी कोई स्ट्रेटजी बनाइए और इस पर टिके रहिए। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज लाभ मिलने वाला है।

धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि वालों को सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है। बच्चे खेलकूद के समय सावधान रहें। महिलाओं में आज माइग्रेन या फिर पाचन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर किसी तरह की दवा ले रहे हैं तो शराब इत्यादि का सेवन करना सही नहीं है। एचवेंचर स्पोर्ट्स पसंद करने वाले लोग आज थोड़ा सावधान रहें। बैग में मेडिकल किट रखने की आदत डालें। आज शाम को टू व्हीलर चलाते वक्त सावधान रहें।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, आकर्षक, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाला, लापरवाह, चिड़चिड़ा

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और यकृत

राशि स्वामी: बृहस्पति

भाग्यशाली दिन: गुरुवार

भाग्यशाली रंग: हल्का नीला

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रत्न: पुखराज

धनु राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक सामंजस्य: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

साधारण अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)