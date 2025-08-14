धनु राशिफल 14 अगस्त: घूमने की कर रहे हैं प्लानिंग तो पहले करें ये काम, पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 14 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर होता है। जानें आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Thu, 14 Aug 2025 08:03 AM

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 14 अगस्त 2025: आज आपकी उत्सुकता आपको नए एक्सपीरियंस की ओर लेकर जाएगी। आज नए विचार आएंगे। खुले मन से रहें और हर एक मूमेंट को एन्जॉय करें। आज आपका मूड अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर धनु राशि वालों का दिन आज अच्छा जाएगा।

धनु लव राशिफल: आपका दिल जुड़ाव चाहता है। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक से रिश्ता गहराएगा। उनसे बातें करें और अपनी पुराने किस्सों को याद भी कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उन्हें ऐसा शख्स मिलेगा जो उनके जैसा ही हो। अपनी इच्छाओं को खुलकर शेयर करें। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। छोटे सरप्राइज या अचानक बने प्लान रिश्ते में उत्साह लेकर आएंगे। ईमानदारी से कई बातचीत से रिश्ते और भी मजबूत बनेंगे।

धनु करियर राशिफल: वर्कप्लेस में आज आपकी क्रिएटिव और पॉजिटिव सोच से काम बनेगा। आज काम को पूरे उत्साह से करें। आज पुरानी समस्याओं के नए हल खोजेंगे तो सफलता मिलेगी। टीमवर्क में आपके खुले विचार और मोटिवेशन से आपको फायदा मिलेगा। बड़े काम और छोटे टारगेट के बीच अच्छा बैलेंस बनाकर चलें। अगर काम अटक जाए तो थोड़ी देर का ब्रेक लेना भी सही रहेगा।

धनु मनी राशिफल: बजट का बैलेंस बनाएं। आज आप ऐसे एक्सपीरियंस के लिए पैसे खर्च करेंगे जो आपकी लाइफ को और भी बेहतर बनाएंगे। घूमने-फिरने या आउटिंग का मन है तो डिस्काउंट और ऑफर देख लें। जिन चीजों की जरूरत नहीं है, उन पर तुरंत खर्चा ना करें। रोज कुछ ना कुछ बचत जरूर करें। इससे भविष्य में परेशानी नहीं होगी।

धनु हेल्थ राशिफल: आज आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। आज अगर आप हल्का कार्डियो जैसे दौड़ेंगे या फिर डांस करेंगे तो मूड और फिटनेस के लिए अच्छा रहेगा। आपको स्ट्रेचिंग या योग से काफी आराम मिलेगा। पानी ज्यादा पिएं। हेल्दी खाना खाएं। बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, व्यवहारिक, साहसी, खूबसूरत, चंचल, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरियां: भूलने की आदत, लापरवाह, चिड़चिड़ापन

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघें और जिगर

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

धनु राशि की अनुकूलता

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

औसत मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन