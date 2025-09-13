धनु राशिफल 13 सितंबर: सिंगल लोग करें ये काम, ना करेंस फालतू की खरीददारी

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 13 September 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि का स्वामी ग्रह जूपिटर यानी गुरु है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Sat, 13 Sep 2025 06:47 AM

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 13 सितंबर 2025: आज आप उत्साहित और खुशमिजाज वाले अंदाज से लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। छोटी यात्रा से आपको नई सीख मिलेगी। लवलाइफ अच्छी रहेगी। रोज के खर्चों से अब बचत करना शुरू करिए। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से मन खुश रहेगा।

धनु लव राशिफल: आज आप अपनी एनर्जी से लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो स्माइल करिए और लोगों से मजेदार बातचीत करिए। हो सकता है कि आज कोई नया खास दोस्त बन जाए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ छोटी सी वॉक पर चले जाएं। उनसे ईमानदारी के साथ बात करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे सरप्राइज के जरिए आप अपने रिश्ते को खास बना सकते हैं।

धनु करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी जिज्ञासा आपको नई बातें सिखाएगी। आज छोटे-छोटे कामों से शुरुआत करें और जो भी करें उसे ध्यान से पूरा करें। बाद में अपने विचारों को टीम के साथ बांटें और सवाल पूछें। विनम्र रहिए। समय पर काम करिए। अपने काम से सीनियर्स को ये एहसास दिलाएं कि आप नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं।

धनु मनी राशिफल: आज पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं। जरूरत और चाहत की अलग लिस्ट बनाएं और इसके अनुसार ही खरीददारी की प्लानिंग करें। रोजमर्रा के खर्चे से बचत करें। फालतू की खरीददारी से बचें। बड़ा खर्चा है तो पहले बाजार में दाम की तुलना कर लें। या फिर आप किसी भरोसेमंद शख्स की सलाह भी ले सकते हैं।

धनु हेल्थ राशिफल: आज आपकी हेल्थ स्माइल और हल्की-फुल्की एक्टिविटी से बेहतर होने वाली है। सुबह-सुबह वॉक पर जाएं। आसान सी एक्सरसाइज करें। खूब पानी पिएं। थकान हो तो आराम करें। फल, सब्जियां और अनाज को खाने में शामिल करें। देर रात भारी और मसालेदार खाने से बचें। काम के बीच छोटे ब्रेक्स लें और रिलैक्स रहें।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और यकृत

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन