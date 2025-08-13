sagittarius horoscope today 13 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 13 अगस्त: सिंगल हैं तो आज कर लें ये काम, खर्चों पर दें ध्यान, rashifal - Hindustan
sagittarius horoscope today 13 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction

धनु राशिफल 13 अगस्त: सिंगल हैं तो आज कर लें ये काम, खर्चों पर दें ध्यान

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 13 August 2025: धनु राशिचक्र की नवीं राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी गुरू यानी जूपिटर है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयWed, 13 Aug 2025 07:29 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 13 अगस्त 2025: आज कुछ नया करने की हिम्मत कर पाएंगे। आप निडर और साहसी हैं और इस वजह से आज छोटी-छोटी दिक्कतों को तो आसानी से पार कर ले जाएंगे। आज हल्की-फुल्की बातचीत से नए आइडिया मिल सकते हैं। आज दिल की सुनें। खुश रहें।

धनु लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर किसी नए काम का सुझाव दे सकते हैं। उन्हें पसंद आएगा और हो सकता है कि वो सरप्राइज भी हो जाएं। आज एक मजेदार आइडिया या फिर किया गया हल्का-फुल्का मजाक आपको पार्टनर के और भी करीब ले जाएगा। अगर आप सिंगल हैं और आज कोई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है तो हां कह दें। ये एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। पार्टनर के साथ अपने सपनों को शेयर करें।

धनु करियर राशिफल: आपका निडर स्वभाव आज नई एनर्जी ले आएगा। काम अच्छे से कर पाएंगे। आज किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इससे काम करने का तरीका भी बदलेगा। अपनी स्ट्रेटजी को टीम के साथ भी शेयर करें। इससे आपको अच्छा फीडबैक मिल सकता है। किसी भी फैसले को लेकर जल्दबाजी ना करें। छोटे-छोटे प्लान बनाना सही रहेगा। अगर किसी चीज में फंस जाते हैं तो कलीग्स की हेल्प लें।

धनु मनी राशिफल: आज कमाई का नया तरीका समझ आएगा। आज उन छोटे-छोटे मौकों पर ध्यान दें, जिन्हें आप पहले छोड़ चुके थे। अपने बजट को देखें और आज ही थोड़ी बचत के तरीकों को सोचें। कोई दोस्त कोई अच्छा सौदा या सुझाव दे सकता है। जल्दीबाजी में खरीदारी से बचें। खर्च से पहले नोट कर लें कि क्या-क्या लेना है?

धनु हेल्थ राशिफल: आज आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। खुश रहेंगे। छोटी सी वॉक सही रहेगी। मन हो तो आज डांस भी कर सकते हैं। पानी खूब पिएं। अच्छा और हेल्दी नाश्ता करें। थकान जब भी महसूस हो तो छोटे-छोटे ब्रेक्स लें। गहरी सांस लेंगे तो शांत रहेंगे।

धनु राशि के गुण:

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लीवर

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

सबसे अच्छी: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी: मिथुन, धनु

औसत: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूल: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)