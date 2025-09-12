sagittarius horoscope today 12 september 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 12 सितंबर: किसी के साथ ना शेयर करें अपना पासवर्ड, सुबह-सुबह करें ये काम, rashifal - Hindustan
sagittarius horoscope today 12 september 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction

धनु राशिफल 12 सितंबर: किसी के साथ ना शेयर करें अपना पासवर्ड, सुबह-सुबह करें ये काम

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 12 September 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु (जूपिटर) होता है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए कैसा जाने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 12 Sep 2025 06:26 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 12 सितंबर 2025: नई चीजों को सीखने के लिए तैया रहें। छोटी-छोटी बातों से कुछ ना कुछ सीखें। छोटी जीत आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देगी।

धनु लव राशिफल: आज लव लाइफ अच्छी जाएगी। अपने पार्टनर से उनकी हर एक इच्छा के बारे में पूछें। उन्हें ध्यान से सुनें। इससे उन्हें सुकून मिलेगा और आपके रिश्ते में विश्वास भी जागेगा। आज सिंगल लोगों को कुछ नया सीखते हुए या फिर क्लास में कोई नया दोस्त मिल सकता है। प्यार भरा मैसेज भेजना या फिर तारीफ करने से अच्छी बातचीत की शुरुआत होगी। दिल को ओपन अप रखें लेकिन शांत रहें। छोटी-छोटी चीजों को एन्जॉय करिए।

धनु करियर राशिफल: काम के मामले में आज का दिन अच्छा होगा। जो भी काम चुनें, उसे पूरा करें। टीम के साथ कुछ आइडियाज शेयर करें। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। अगर किसी की स्वीकृति चाहिए तो उन्हें चीजों को आसानी से समझाएं। छोटे-छोटे ब्रेक लेंगे तो फोकस बना रहेगा। आज छोटी सी जीत भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। इस जीत का जश्न मनाएं।

धनु मनी राशिफल: आज पैसों की स्थिति सही रहेगी। आपको बस सिंपल से प्लानिंग करके उसे अपनाना है। रोज के खर्चों को नोट करते हुए चलिए। जल्दबाजी में खरीददारी ना करें। अगर बचत किया है तो उसे सुरक्षित रख दें। किसी के साथ अपना कोई भी पासवर्ड शेयर ना करें। कुछ बड़ा खरीदना है तो कीमत की तुलना कर लें। आप अपने किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह भी ले सकते हैं। हर हफ्ते बचत करें। आज लिया हुआ फैसला आपको कल को सुरक्षित बनाएगा। परिवार के साथ अपनी प्लानिंग शेयर करें।

धनु हेल्थ राशिफल: आज आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। हल्की-फुल्की वॉक करें। खूब पानी पिएं। पढ़ाई या काम के दौरान आंखों को आराम दें। सुबह हल्का स्ट्रेच करें। देर रात स्नैक्स खाने से बचें। साफ और सिपंल खाना खाएं। अगर तनाव बढ़ें तो धीमी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। चाहे तो आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। अच्छी और पूरी नींद लें। अच्छी नींद लेने से मन साफ रहेगा और आपकी बॉडी भी रिलैक्स फील करेगी। हंसते रहें और ग्रेटफुल रहें।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे

कमजोरी: भूलने वाला, लापरवाह, चिड़चिड़ा

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और यकृत

राशि स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक सामंजस्य: मेष, सिंह, तुला, कुम्भ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

साधारण अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)