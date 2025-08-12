धनु राशिफल 12 अगस्त: खर्चों पर नजर बनाकर रखें, ऐसे करें दिन की शुरुआत

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 12 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि के जातकोंं का ग्रह स्वामी जूपिटर यानी गुरू (बृहस्पति) होता है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 12 अगस्त 2025: आज दिन भर रोमांच से भरपूर होंगे। आज नया कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों से जुड़ने का मौका मिलेगा। कुछ लोग नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। लोगों से बातचीत करेंगे तो नई समझ भी मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में आज का दिन अच्छा होगा।

धनु लव राशिफल: आपके मिलनसार स्वभाव की वजह से रिश्तों में गर्माहट रहेगी। आज पार्टनर संग आप बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। पार्टनर आपकी बातों को आज ध्यान से सुनेंगे। अगर आप सिंगल है तो किसी नए शख्स से आज खूब बातें हो सकती हैं और आपस में खूब हंसी मजाक भी होगा। छोटी-छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। पार्टनर की तारीफ करें और उन्हें भी ध्यान से सुनें। इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत बन जाएगा।

धनु करियर राशिफल: आज काम में खूब क्रिएटिविटी दिखाएंगे। ऑफिस में दिख रही चुनौतियों को नए तरीके से सुलझा लेंगे। आपके पॉजिटिव अप्रोच से टीम के लोग आसानी से काम कर पाएंगे। जो भी जरूरी बातें हैं, उनके नोट्स बना लें। पुरानी चीजों को देखकर काम को प्रियॉरिटी के साथ पूरा करें। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। नए टूल का इस्तेमाल करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।

धनु मनी राशिफल: आज सोच-समझकर बजट बनाएं ताकि फालतू के खर्च से बचा जा सके। वैसे आप लग्जरी से ज्यादा एक्सपीरियंस को महत्व देते हैं। इसी वजह से आपके फालतू खर्चे वैसे ही कम होते हैं। वैसे अपने खर्चों पर नजर बनाकर रखें। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें कि पैसों को इन्वेस्ट करने की सही स्ट्रेटजी क्या रहेगी। शॉपिंग करते वक्त समझदारी दिखाएं। छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा।

धनु हेल्थ राशिफल: एक्टिविटी और रेस्ट के बीच बैलेंस बनाएं। इससे आपको सेहत अच्छी रहेगी। आज दिन की शुरुआत छोटी वॉक या आसान स्ट्रेचिंग से करें। इससे मसल्स सही रहेंगे। आज खाने-पीने पर ध्यान रखें। रंग-बिरंगे फलों के साथ-साथ सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। खूब पानी पिएं। थकान होने पर ब्रेक लें और आज खुद को ज्यादा परेशान ना करें। कुछ मिनट की लंबी सांस लेने की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। छोटी-छोटी रोज की आदतों से हेल्दी रहेंगे।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, चंचल, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जांघें और जिगर

राशि स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

सामान्य मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन