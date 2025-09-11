sagittarius horoscope today 11 september 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 11 सितंबर: पसंदीदा शख्स को भेजें खास मैसेज, देर रात ना करें ये काम, rashifal - Hindustan
sagittarius horoscope today 11 september 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction

धनु राशिफल 11 सितंबर: पसंदीदा शख्स को भेजें खास मैसेज, देर रात ना करें ये काम

धनु राशिफल 11 सितंबर: पसंदीदा शख्स को भेजें खास मैसेज, देर रात ना करें ये काम

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 11 September 2025: राशिचक्र में नवीं राशि धनु है। धनु राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर होता है। इस राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? नीचे विस्तार से जानिए।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 11 Sep 2025 06:56 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 11 सितंबर 2025: आज आपकी एनर्जी काफी हाई रहने वाली है। नई चीजों को सीखें। किसी दोस्त की मदद करिए। अपने गोल तय करिए। फालतू का खर्चा ना करें। हेल्थ का ध्यान रखें।

धनु लव राशिफल: आज रिश्ते में खुलापन और गर्मजोशी महसूस करेंगे। जिसे आप पसंद करते हैं, आज उसे एक प्यारा सा मैसेज भेजें या फिर साथ में वॉक करने जाएं। सिंगल लोग अपना दोस्ताना व्यवहार से किसी शख्स का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। कपल्स के लिए हल्की-फुल्की एक्टिविटी रिश्ते में फिर से खुशी लाएगी। गहरी बातचीत में जल्दबाजी ना करें। भरोसा धीरे-धीरे बढ़ने दें।

धनु करियर राशिफल: काम में कुछ ना कुछ सीखते रहिए। किसी नई स्किल को सीखिए और उसे किसी काम में जरूर इस्तेमाल करिए। टीम के साथ अपने विचारों को जरूर साझा करें। आज अपने आप से अंदाजा लगाते हुए साफ तौर पर सामने से सवाल पूछिए। आज किसी कलीग का एक छोटा सा मैसेज आपको नई दिशा दिखा सकता है। एक साथ कई सारे कामों में हाथ ना डालें। एक पूरा करके ही दूसरे काम में हाथ डालें। शांत रहिए। छोटे-छोटे कदम उठाइए। छोटी जीत का भी जश्न मनाइए। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में दिन ठीक रहने वाला है। प्लानिंग करें। रिस्क भरा कदम ना उठाएं। रोजाना होने वाले खर्चे को नोट करें। फालतू चीजों को छोड़ दें। अचानक से कोई लाभ मिल सकता है। दिमाग में कोई ऐसा विचार आएगा जो आगे चलकर काफी काम आएगा। आज के दिन उधार ना तो लें और ना ही दें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो किसी भरोसेमंद की सलाह जरूर ले लें। छोटी-छोटी बचत आपको आगे चलकर सुरक्षित महसूस कराएंगी।

धनु हेल्थ राशिफल: अच्छी हेल्थ के लिए हल्की-फुल्की एक्टिविटी करते रहिए। साथ ही आराम करना भी जरूरी है। लाइट एक्सरसाइज, छोटी वॉक या स्ट्रेचिंग करें। अच्छा और शाकाहारी खाना खाएं। खूब पानी पिएं। देर रात भारी स्नैक्स का सेवन ना करें। घबराहट सी हो तो गहरी सांस जरूर लें। जल्दी सोने की कोशिश करें। भरपूर नींद लें। अगर एनर्जी कम लगें तो आराम करें। जो आपकी केयर करता है, उससे बातचीत करें।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और यकृत

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक सामंजस्य: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी संगति: मिथुन, धनु

औसत संगति: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगति: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

