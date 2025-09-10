धनु राशिफल 10 सितंबर: ऑफिस में ईगो से बचें, पार्टनर संग शेयर करें अपनी फीलिंग्स

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 10 September 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर है। जानिए आज इन लोगों का दिन कैसा जाने वाला है?

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 10 सितंबर 2025: अपनी फीलिंग्स खुलकर जाहिर करें। हेल्थ के मामले में जोखिम की संभावना है। घर में तनाव के समय भी शांत रहने की कोशिश करिए। अपने खर्चों पर काबू रखें।

धनु लव राशिफल: लव लाइफ आज सही रहने वाली है। सिंगल लोग आज शाम तक किसी खास से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। परिवार में शादी को लेकर चर्चा हो सकती है। कुछ फीमेल्स की सगाई भी हो सकती है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग फोन के जरिए पार्टनर से फीलिंग्स शेयर करें। पार्टनर की पर्सनल लाइफ का सम्मान करें। विवाहित महिलाओं की आज पति से कुछ जरूरी मुद्दों पर बात होगी।

धनु करियर राशिफल: आज ऑफिस में ईगो से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आपकी परफेक्शन की चाह टीम में आज दिक्कत पैदा कर सकती है। कुछ लोग आज टीम सेशन के दौरान कुछ गलत भी कह सकते हैं। आज मैनेजमेंट के लिए आपके रवैये की आलोचना भी कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कलाकार या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े व्यक्ति को आज करियर में पहला बड़ा मौका मिल सकता है। पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों को अपने समूह में साजिशों से सावधान रहना होगा।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में भुगतान करने से जुड़े मुद्दों को निपटाने पर विचार कर सकते हैं। आज कुछ महिलाएं घर की प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद में शामिल हो सकती हैं। जो लोग नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। शेयर मार्केट, ट्रेड या सट्टा कारोबार से अच्छे लाभ मिल सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को प्लानिंग करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए।

धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि वालों को कोहनी में दर्द की समस्या हो सकती है। आज ऐसा भी हो सकता है कि लंग्स से जुड़ी परेशानी के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। पैरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखें और उन्हें घर पर अच्छा माहौल दें। आज कुछ महिलाओं को स्त्रीरोग संबंधी समस्या हो सकती है। खूब पानी पिएं और नशे से दूरी बनाएँ। कुछ बच्चों को की स्किन पर आज दाने निकल सकते हैं।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यवहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भूलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और यकृत

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

साधारण अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन