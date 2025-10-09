धनु राशिफल 9 अक्टूबर: एक्स से दूर रहें शादीशुदा महिलाएं, बड़े-बुजुर्ग ना करें ये काम

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius 9 October Prediction: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है, जिसका ग्रह स्वामी गुरु यानी बृहस्पति (जूपिटर) है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?

Sagittarius Horoscope 9 October 2025, धनु राशिफल: आज पर्सनल और प्रोफेशनल मामले में आने वाली चुनौतियों का हिम्मत से सामना करें। साथ में कुछ अच्छे पल बिताइए। काम का प्रेशर रहेगा। इस वजह से अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है।

धनु लव राशिफल: धनु राशि वालों का रिश्ता सही चल रहा है लेकिन अब बातचीत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कुछ बातों को लेकर समझौता करना पड़ सकता है। रिश्ते में ईगो का ना आने दें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ वक्त बिताएं और उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखें। शादीशुदा महिलाएं अपने एक्स से दूर रहें नहीं तो शादी में दिक्कतें आ सकती हैं। सिंगल लोगों की मुलाकात आज किसी नए प्यार से टकराएंगे, जिनके आते ही आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है।

धनु करियर राशिफल: ऑफिस में मिली सारी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर लीजिए। इससे सीनियर की तारीफ मिलेगी और हो सकता है कि आपके प्रमोशन की भी बात चलें। कुछ नए दुश्मन आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। जो भी जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसे समय रहते ही सुलझा लीजिए।

धनु मनी राशिफल: आज धनु राशि वालों को सुबह के समय पैसों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आज सोच-समझकर ही खर्च करें। महिलाएं आज किसी ट्रिप की प्लानिंग और टिकट बुकिंग में बिजी रहने वाली हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आज का दिन सही है। पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है। परिवार में अगर कोई आर्थिक संकट है तो उसे आप सुलझा सकते हैं।

धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि के जातकों को हेल्थ पर ध्यान देना होगा। कुछ लोगों को आज सांस से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। वहीं किडनी की समस्या से जूझ रहे लोग आज सतर्क रहें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। वायरल फीवर, गले या फिर दांत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। बड़े-बुजुर्ग आज भारी सामान ना उठाएं। गीले फर्श पर ना चलें। फिटनेस पर ध्यान दें। इसके लिए जिम या योग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और आज का दिन ये काम शुरू करने के लिए अच्छा है।

धनु राशि के गुण मजबूती: समझदार, व्यावहारिक, साहसी, खूबसूरत, जोशीले, उत्साही, खुशमिजाज, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघें और लिवर

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

धनु राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छी बनती है: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी बनती है: मिथुन, धनु

सामान्य बनती है: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम बनती है: कन्या, मीन