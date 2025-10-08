sagittarius horoscope daily dhanu rashifal 8 october 2025 today prediction in hindi धनु राशिफल 8 अक्टूबर: गुस्से पर रखें काबू, पार्टनर से इस मामले में खुलकर करें बात, rashifal - Hindustan
sagittarius horoscope daily dhanu rashifal 8 october 2025 today prediction in hindi

धनु राशिफल 8 अक्टूबर: गुस्से पर रखें काबू, पार्टनर से इस मामले में खुलकर करें बात

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius 8 October Prediction: राशिचक्र की नवीं राशि धनु की है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु/बृहस्पति यानी जूपिटर होता है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयWed, 8 Oct 2025 06:07 AM
Sagittarius Horoscope 8 October 2025, धनु राशिफल: आज लवलाइफ अच्छी रहेगी। काम में प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। पैसों के मामले में सावधान रहें। रिश्ते में आज खुलकर बात करें। खर्चों पर नजर बनाए रखें। हेल्थ ठीक रहेगी।

धनु लव राशिफल: आज प्यार के मामले में दिन अच्छा बीतेगा। आज जिंदगी में कोई टेंशन नहीं होगी। खुशनुमा पल बिताएंगे। जो लोग नए-नए रिश्ते में आए हैं, वो लोग पार्टनर को समय दें ताकि रिश्ता मजबूत हो पाए। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। आज शादीशुदा महिला जातकों को ससुराल पक्ष की दखलअंदाजी से दिक्कत हो सकती है। इस मामले में अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। इससे मामला सुलझ जाएगा।

धनु करियर राशिफल: ऑफिस में आज धनु राशि वालों का रवैया काफी मायने रखने वाला है। टीम मीटिंग के दौरान शांत रहने की कोशिश करें। अगर किसी से मतभेद होता है तो अपने गुस्से पर काबू रखें। अगर क्लाइंट से आज बात करनी है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। आईटी, इंजीनियरिंग, सेल्स और लॉ से जुड़े लोगों को आज थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी योग्यता और सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर लोगों से आगे निकल जाइए। बिजनेस से जुड़े लोग आसानी से फंड जुटा सकेंगे।

धनु मनी राशिफल: आर्थिक मामलों में धनु राशि के जातक आज थोड़ा सतर्क रहें। शॉपिंग के समय समझदारी दिखाइए। नई प्रॉपर्टी खरीदना आज शुभ होगा। ये आपके भविष्य के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। दोस्तों के साथ पैसों से जुड़ी बहस ना करें। ऐसा करने से रिश्ते में दरार आ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों का आज ट्रांजैक्शन और टैक्स से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।

धनु हेल्थ राशिफल: हार्ट से जुड़ी समस्या जिन बड़े-बुजुर्गों को हैं, उनके लिए दिन का पहला हिस्सा महत्वपूर्ण है। कुछ महिला जातकों को आज स्त्री रोग या फिर जोड़ों में दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को हल्का वायरल फीवर, पेट दर्द या फिर मुंह से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। कान, आंख या नाक से संबंधित कोई तकलीफ हो तो उसके लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। टूव्हीलर चलाते समय आज सावधान रहें।

धनु राशि के गुण

मजबूती: समझदार, व्यवहारिक, निडर, खूबसूरत, जोशीले, जीवंत, आकर्षक, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

राशि प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघ और लीवर

राशि स्वामी: बृहस्पति

लकी डे: गुरुवार

लकी रंग: हल्का नीला

लकी नंबर: 6

लकी स्टोन: पुखराज

सबसे अच्छी बनती है: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी बनती है: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम बनती है: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)