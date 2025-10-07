धनु राशिफल 7 अक्टूबर: इस 2 फील्ड से जुड़े लोगों को मिलेगा विदेश में मौका, स्टॉक मार्केट में ना करें निवेश

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius 7 October Prediction: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी जूपिटर यानी गुरु है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए क्या-क्या लेकर आने वाला है?

Sagittarius Horoscope 7 October 2025, धनु राशिफल: धनु राशि वालों के लिए आज लव लाइफ और करियर दोनों ही अच्छा रहने वाला है। पैसे के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें। रूटीन बनाएं। लाइफस्टाइल सुधारने से कई फायदे होंगे।

धनु लव राशिफल: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। उनके साथ खुश रहिए। अगर रिश्ते में कोई तनाव है तो बातचीत से हल निकालिए। आज पुराने प्यार को एक बार फिर से जगाने का मौका मिलेगा। जो लोग किसी रिश्ते से बाहर होना चाहते हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही है। शादीशुदा महिलाओं को ससुराल पक्ष से जुड़ी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

धनु करियर राशिफल: ऑफिस में आज कुछ नया काम मिल सकते हैं। समय पर पहुंचकर पूरे फोकस के साथ काम करें। आज आपके क्षमता और टैलेंट की परीक्षा हो सकती है। टीम मीटिंग के दौरान अपने आइडिया जरूर शेयर करें। इससे आप लोगों के बीच अपनी पहचान बना पाएंगे। हेल्थकेयर और आईटी फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश में अवसर मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को पार्टनरशिप में थोड़ी परेशानी आ सकती है। नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करने के लिए ये समय अच्छा है।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार या फिर रिश्तेदार के साथ प्रॉपर्टी की चर्चा ना करें। किसी दोस्त से जुड़ा पैसों का मामला आज सुलझ सकता है। हेल्थ के मामले में खर्चा बढ़ेगा। इस वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचें। बिजनेस से जुड़े लोगों को टैक्स से जुड़ी दिक्कत आएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं।

धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि वालों की हेल्थ थोड़ी खराब रह सकती है। आज बड़े-बुजुर्ग लोग किसी भी तरह की दिक्कत को नजरअंदाज ना करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यूरिन या फिर आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चों को खेलते समय चोट लगने की संभावना है। हालांकि डरने की बात नहीं है। गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन करें। महिलाएं अपने खानपान पर ध्यान दें।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, निडर, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जा से भरे, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, जल्दी चिड़ने वाले

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लीवर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

सबसे अनुकूल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

मध्यम अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन