धनु राशिफल 4 अक्टूबर: कपल्स आज करें ये काम, आज खाएं घर का सादा खाना

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius 4 October Prediction: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। इस राशि का ग्रह स्वामी गुरु होता है। जानिए आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए क्या-क्या लेकर आने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 4 Oct 2025 06:50 AM
Sagittarius Horoscope 4 October 2025, धनु राशिफल: आज आप कुछ नया सीखेंगे। नए विचारों से छोटे-छोटे प्लान बनेंगे। छोटी जीत का जश्न जरूर मनाएं। दोस्तों और ऑफिस कलीग्स के साथ अपने आइडिया शेयर करें। नए ऑफर्स को आज दिल से स्वीकार करें।

धनु लव राशिफल: पार्टनर के साथ हंसी-मजाक और हल्की-फुल्की बातचीत से नजदीकियां बढ़ेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी गेट-टुगेदर में जरूर जाएं। आप अपने किसी पुराने दोस्त से भी जुड़ सकते हैं। छोटी सी बातचीत भी नया स्पॉर्क जगा सकती है। कपल्स आज आउटिंग की प्लानिंग करें। घर पर साथ में खाना बनाएं। ईमानदार रहें और जल्दबाजी में कोई वादा ना करें। धैर्य रखें। प्यार के पलों के लिए शुक्रिया जरूर कहें।

धनु करियर राशिफल: ऑफिस में आज नई चीजें सीखेंगे। जरूरत पड़ने पर सवाल पूछें। नए तरीकों को आजमाएं लेकिन ध्यान रहें कि ये सुरक्षित हो। अपने विचारों को क्लैरिटी के साथ ही सामने रखें। फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करें। वादे ना करें। काम की प्रियॉरिटी तय करिए। टीम का भरोसा जीतने की कोशिश करें। अपनी डेस्क को साफ रखें। आज एक टू-डू लिस्ट बना लें। दिन के अंत में अपनी सफलता को जरूर सेलिब्रेट करें।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज धनु राशि वालों का दिन ठीक रहेगा। बस आप अपने छोटे खर्चों की प्लानिंग कर लें। बाहर जाने या फिर कुछ नया सीखने के लिए एक छोटा सा बजट बना लें। अचानक शॉपिंग ना करें। दामों की तुलना करें। अगर एक्स्ट्रा पैसे मिले तो उसे भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें। कोई ऑफर या डील कन्फ्यूज करें तो डिटेल जरूर पूछें। रोजाना का खर्चा लिख डालें। हफ्ते में उसका रिव्यू जरूर करें। छोटी सेविंग करना शुरू कर दें।

धनु हेल्थ राशिफल: आज के दिन मूवमेंट और ताजी हवा से मन खुश रहेगा। सुबह हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग करें। तनाव हो तो गहरी सांस लें। घर का सादा खाना ही खाएं। साथ ही आज फल और मेवे भी लें। पानी खूब पिएं। थकान होने पर आराम जरूर करें। रात को छोटी सी प्रार्थना करें। शांत बैठेंगे तो मन को सुकून मिलेगा। ज्यादा थकान हो तो स्क्रीन टाइमिंग कम करें। गर्दन और कंधे की स्ट्रेचिंग जरूर करें।

धनु राशि के गुण

ताकत: समझदार, व्यावहारिक, निडर, खूबसूरत, जीवंत, ऊर्जावान, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और जिगर

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

लकी डे: गुरुवार

लकी रंग: हल्का नीला

लकी नंबर: 6

लकी स्टोन: पुखराज

सबसे अच्छी जमेगी: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी बनेगी: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक चलेगी: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम जमेगी: कन्या, मीन

