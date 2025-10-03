धनु राशिफल 3 अक्टूबर: पार्टनर से ना शेयर करें ये राज, जल्दबाजी में ना लें ये फैसला
Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius 3 October Prediction: राशिचक्र में कुल 12 राशियां है और नवें नंबर पर धनु है। धनु राशि का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर है। जानिए आज धनु राशि के जातकों के लिए 3 अक्टूबर का दिन क्या-क्या लेकर आने वाला है?
Sagittarius Horoscope 3 October 2025, धनु राशिफल: आज का दिन ताजगी से भरा होगा। आज आपको नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करने का मन होगा। हंसी-खुशी दिन को बिताएं। लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से दिन ठीक गुजरेगा।
धनु लव राशिफल: लव लाइफ आज अच्छी रहेगी। आज प्यार का माहौल मस्तीभरा होगा। दोस्त हो या पार्टनर आज उनके साथ हंसते-खेलते दिन बिताइए। अगर आप सिंगल हैं तो किसी क्लास, ग्रुप या एक्टिविटी में स्माइल के साथ ही लोगों से मिलें। अपनी बातों को शेयर करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर के साथ कोई मजेदार प्लान बना लें और उनके साथ हंसी-खुशी समय बिताएं। पार्टनर संग कोई ऐसा राज ना बताएं, जिससे बाद में पछतावा हो।
धनु करियर राशिफल: काम में आज आपको नया आइडिया आएगा। आज आप पूरे जोश के साथ काम करेंगे। टीम के साथ विचार साझा करें और कुछ लाइट मूमेंट भी रखें। उनकी बातों को भी सुनेंगे तो आपको कुछ नए आइडिया आ सकते हैं। आज ऐसा काम करें, जिससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलें। डेडलाइन को लेकर क्लियर रहिए। आभार जताना हो तो जरूर करें। ज्यादा वादे ना करें। आज पहले जरूरी काम निपटा लें और फिर ग्रोथ नोट बना लें।
धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन सही रहेगा। आज बचत के मौके मिलेंगे। हो सकता है कि आज एक्स्ट्रा इनकम भी हो। खर्चे से पहले अपनी जरूरत और शौक की एक लिस्ट बना लें। तेज मुनाफे के लालच में गलत और जल्दबाजी वाले फैसले ना लें। पैसों से जुड़े मामले में भरोसेमंद दोस्त और परिवार से राय जरूर लें। रोज थोड़ी-थोड़ी बचत करें। आगे चलकर यही काम आएगा। हफ्ते भर का प्लान जरूर बनाएं।
धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि वालों की हेल्थ काफी अच्छी रहने वाली है। छोटी वॉक के साथ दिन की शुरुआत करें। शाम में स्ट्रेचिंग और हल्के-फुल्के स्पोर्ट्स एक्टिविटी को शामिल करें। आज खूब पानी पिएं। थकान होने पर आराम जरूर करें। जल्दी सोने की कोशिश करें और सुबह के रूटीन को शांत रखने से दिन अच्छा जाएगा। अगर तनाव महसूस हो तो धीरे-धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करें और 5 तक की गिनती गिनें। आज फल, अनाज और गरम सूप पिएं। अपना ख्याल रखें और एनर्जेटिक रहें।
धनु राशि के गुण
ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, चंचल, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी
कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े
प्रतीक: धनुर्धर
तत्व: अग्नि
शरीर का अंग: जाँघ और लीवर
ग्रह स्वामी: बृहस्पति
भाग्यशाली दिन: गुरुवार
भाग्यशाली रंग: हल्का नीला
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रत्न: पुखराज
सबसे अच्छा मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ
अच्छा मेल: मिथुन, धनु
सामान्य मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर
कम मेल खाने वाले: कन्या, मीन
डॉ जे. एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
