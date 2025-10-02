धनु राशिफल 2 अक्टूबर: पार्टनर को बताएं अपने सारे प्लान, आज रात ना करें ये काम
Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius 2 October Prediction: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर होता है। जानिए आज के दिन धनु राशि वालों की जिंदगी में क्या-क्या होने वाला है?
Saggitarius Horoscope 2 अक्टूबर 2025, धनु राशिफल: अपनी स्किल को बढ़ाएं। पार्टनर के साथ हर बात शेयर करिए। आपका खुशनुमा अंदाज लोगों को पसंद आता है। इसी के जरिए आज आप नए लोगों से मिलकर कुछ नया सीख सकते हैं। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियों को सेलिब्रेट करें।
धनु लव राशिफल: आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। दिन मजेदार बीतेगा। पार्टनर के साथ आज कोई मजेदार एक्टिविटी करें। अगर आप सिंगल हैं तो नए लोगों से मुस्कुराते हुए मिलिए। ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हो। अपने प्लान को पार्टनर के साथ खुलकर शेयर करें। उनकी बातों को भी ध्यान से सुनिए। वादों को जरूर पूरा करिए। हल्की-फुल्की मस्ती और बातों से रिश्तों में मजबूती आएगी।
धनु करियर राशिफल: काम में आज काफी कुछ सीखेंगे। टीमवर्क से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कोई छोटा कोर्स कर लें, जिससे आपकी स्किल बढ़ जाए। कुछ नया सीखने के लिए छोटे-छोटे ट्यूटोरियल जरूर देखें। जो लोग आपकी मदद करते हैं, उन कलीग्स के साथ अपने आइडिया शेयर करें। अपने ग्रुप में नेटवर्क को बढ़ाएं। ज्यादा वादे ना करें।
धनु मनी राशिफल: आज पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं। आज लिए गए छोटे-छोटे कदम फ्यूचर में काम आएंगे। खर्चें का प्लान बनाएं। थोड़ी सेविंग अलग रख दीजिए। जोश में आकर फिजूलखर्ची ना करें। आज आप किसी कोर्स में पैसे लगा सकते हैं। सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। अगर कोई पैसे उधार मांगे तो सोच-समझकर ही मदद करिए। बिल संभाल कर रखिए। खर्चे का रिकॉर्ड जरूर रखें।
धनु हेल्थ राशिफल: आज हल्की एक्टिविटी जैसे ब्रिक्स वॉक, स्पोर्ट्स या फिर स्ट्रेचिंग से एनर्जी बढ़ेगी। थकान महसूस होने पर आराम करना जरूरी है। आज आराम भी करें। स्क्रीन टाइमिंग कम करें या फिर बीच-बीच में ब्रेक लें। इससे आपकी आंखों के साथ-साथ दिमाग को भी आराम मिलेगा। पानी खूब पिएं और बैलेंस्ड खाना ही लें। खाने में फल और अनाज खाएं। रात को स्नैक्स ना लें। मन भारी हो तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। छोटी-छोटी खुशियों से मन खुश रहेगा।
धनु राशि के गुण
ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, खूबसूरत, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी
कमजोरी: भूलक्कड़, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े
प्रतीक: धनुर्धारी
तत्व: अग्नि
शरीर का अंग: जांघ और लीवर
ग्रह स्वामी: बृहस्पति
शुभ दिन: गुरुवार
शुभ रंग: हल्का नीला
शुभ अंक: 6
शुभ रत्न: पुखराज
स्वाभाविक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ
अच्छी जोड़ी: मिथुन, धनु
ठीक-ठाक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर
कम मेल खाने वाले: कन्या, मीन
डॉ जे. एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
