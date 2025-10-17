धनु राशिफल 17 अक्टूबर: पैरेंट्स से आज कर सकते हैं रिश्ते की बात, ऑफिस में ना करें ये काम

संक्षेप: Today Sagittarius Horoscope 17 October 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर होता है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के मामले में कैसा बीतने वाला है?

Sagittarius Horoscope Today 17 October 2025, Aaj Ka Dhanu Rashifal: रिश्तों के मामले में धनु राशि वालों को आज थोड़ा एफर्ट करने होंगे। ऑफिस में काम पर ही फोकस करें। पैसों की स्थिति सही रहेगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें।

धनु लव राशिफल: आज धनु राशि वालों को अपने रिश्ते पर और ध्यान देने की जरूरत है। पार्टनर से खुलकर बात करें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी ना पैदा हो। आज घरवालों से अपने रिश्ते की बात कर सकते हैं। कुछ लोगों के रिश्ते में आज किसी तीसरे की दखलअंदाजी होगी, इससे तनाव बढ़ेगा। इस मामले को आज-आज में ही सुलझा लें। शादीशुदा महिलाएं आज ससुराल या फिर भाई-बहनों से जुड़ी बातों को आज संभलकर ही हैंडल करें। अपना धैर्य बनाए रखें।

धनु करियर राशिफल: ऑफिस में आज क्लाइंट की पसंद-नापसंद का ख्याल रखना होगा। आज के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप से दूर रहें। काम पर फोकस बढ़ाने की कोशिश करें। आर्किटेक्ट्स, शेफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई या इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड से जुड़े लोगों को आज ज्यादा मेहनत करनी होगी। बिजनेस से जुड़े लोग आज ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग अपने काम को विदेश तक बढ़ाने की इच्छा रख रहे हैं, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। स्टूडेंट्स को आज एडमिशन या फिर रिजल्ट से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिलने की संभावना है।

धनु मनी राशिफल: आज धनु राशि वालों के लिए पैसों की स्थिति मजबूत रहने वाली है। जो भी पुराना बकाया था, आज उसे चुका देंगे। घर के लिए कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं। आज कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की संभावना है। स्टूडेंट्स आज पढ़ाई से जुड़ी चीजों को खरीदने में खर्चा करना होगा। कुछ महिला जातक आज गाड़ी खरीद सकती हैं। बिजनेस से जुड़े लोग फंड जुटा पाएंगे।

धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि वालों को सांस से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आज स्किन रैशेज जैसी दिक्कत भी आए। महिलाएं आज अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। बच्चों को खेलते वक्त आज हल्की-फुल्की चोट लग सकती है। कुछ लोगों को हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। टू-व्हीलर चलाते वक्त सावधान रहें। जंक फूड छोड़ दीजिए। खाने में प्रोटीन-विटामिन शामिल करें। अच्छी डाइट लें।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, जोशीले, पॉज़िटिव, आकर्षक और आशावादी

कमजोरी: भूलक्कड़, कभी-कभी लापरवाह या चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लीवर

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

सबसे अच्छी पटती है: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी बनती है: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक निभ जाती है: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम पटती है: कन्या, मीन