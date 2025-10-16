धनु राशिफल 16 अक्टूबर: सिंगल लोगों के लिए बनेंगे शादी के योग, खाने में शामिल करें ये चीजें

संक्षेप: Today Sagittarius Horoscope 16 October 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

Sagittarius Horoscope Today 16 October 2025, Aaj Ka Dhanu Rashifal: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए प्यार और क्रिएटिविटी से भरा होगा। करियर और लव के मामले में दिन ठीक जाने वाला है। धैर्य बनाए रखें क्योंकि आने वाला दिन अच्छा होगा। आज धन लाभ मिल सकता है। सोच-समझकर ही इन्वेस्ट करें। हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहें।

धनु लव राशिफल: आज अपने प्यार का इजहार जरूर करें। कोशिश करिए कि पार्टनर का मूड अच्छा रहे। उनके साथ ज्यादा वक्त बिताएं। हो सके तो किसी ट्रिप या वेकेशन का प्लान करें। जरूरत पड़ने पर पार्टनर को उनका पर्सनल स्पेस जरूर दें। कोशिश करिए कि ईगो के चलते अनबन ना हो। पैरेंट्स की ओर से थोड़ी रुकावट हो सकती है लेकिन चीजें जल्द ही ट्रैक पर होंगी। पार्टनर संग प्यार से बात करें। सिंगल लोगों के लिए शादी के योग बन सकते हैं।

धनु करियर राशिफल: आज हो सकता है कि ऑफिस का प्रेशर ज्यादा हो। हालांकि आप कॉन्फिडेंस के साथ सब संभाल लेंगे। मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड से जुड़े लोगों को आज ट्रैवल करना पड़ सकता है। ऑफिस में आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आज जॉब इंटरव्यू देना है तो समय अच्छा है। ऑफिस में किसी के साथ ईगो क्लैश हो सकता है। थोड़ा शांत रहें। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, हालांकि आगे तरक्की जरूर होगी। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए नई पार्टनरशिप करने का सही समय है।

धनु मनी राशिफल: धनु राशि वाले आज प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं। किसी पार्टी या जश्न में खर्चा हो सकता है। घर के लिए कोई नई चीज या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाहते हैं तो इसके लिए आज का दिन शुभ है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सही होगा। कुछ लोग हो सकता है कि आज किसी नए बिजनेस में पैसा लगाएं। आगे चलकर इसमें खूब फायदा होने वाला है।

धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि के जातकों के जोड़ों में दर्द हो सकता है। बड़े-बुजुर्गों में हड्डी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। खाने में फल-सब्जियों को शामिल करें। कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से दूर रहें। आज कुछ लोग जिम या योग क्लास ज्वॉइन करने की सोच सकते हैं। देर रात ड्राइविंग ना करें। एडवेंचर ट्रिप पर सावधानी बरतें।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, हिम्मती, खूबसूरत, जोशीले, एनर्जेटिक, पॉज़िटिव

कमजोरी: भूलने की आदत, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघें और लिवर

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक मेल-जोल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन