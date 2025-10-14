धनु राशिफल 14 अक्टूबर: पार्टनर को आज दें टाइम, तनाव हो तो करें ये काम

Today Sagittarius Horoscope 14 October 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। इस राशि का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर है। जानिए आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

Sagittarius Horoscope Today 14 October 2025, Aaj Ka Dhanu Rashifal: आज धनु राशि वालों को नई चीजों को जानने का मौका मिलेगा। आपकी एनर्जी आज सही रहने वाली है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। लव से लेकर करियर, मनी और हेल्थ के मामले में दिन ठीक ठाक निकल जाएगा।

धनु लव राशिफल: हंसी-मजाक से रिश्ते में नई मिठास और ताजगी आएगी। अगर आप रिलेशन में हैं तो आज पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताएं। उनके साथ वॉक पर जाएं, गेम खेलें या फिर ढेर सारी मस्ती भरी बातें करें। आज उनके साथ थोड़ा खुलकर और ईमानदारी से बात करें। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी क्लास, ग्रुप या फिर किसी नए सर्कल में कोई खास और प्यारा से इंसान मिल सकता है। आज कोई छोटा सा सरप्राइज आपके रिश्ते को और भी खूबसूरत बना देगा।

धनु करियर राशिफल: काम में नई शुरुआत के लिए आपकी एनर्जी बढ़िया रहेगी। कोई भी सवाल पूछना हो तो इसके लिए ना डरें। अपने आइडिया को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद जरूर करें। आज कोई पुरानी समस्या का हल निकाल पाएंगे, इसके लिए लिया गया एक फैसला आपको तारीफ भी दिलवा सकता है। कहीं पर ट्रैवल या ट्रेनिंग का मौका मिलता है तो सोच-समझकर ही इसे करने का फैसला लें। शांत रहें और सलीके से अपना काम करते रहें। किसी का शुक्रिया अदा करना ना भूलें। ऐसा करने से लोगों को भरोसा आपमें बढ़ेगा।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में धनु राशि वालों का दिन अच्छा रहने वाला है। हालांकि कोई भी फैसला सोच-समझकर ही लें। आज की गई बचत कल काम आएगी। अगर कोई ऑफर मिल रहा है तो इसके डिटेल को पहले पढ़ लें। हफ्ते और महीने भर के छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें। कोई आर्थिक सलाह चाहिए तो इसमें परिवार की मदद लें।

धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि वालों की एनर्जी सही रहने वाली है। बस अपना थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखें। छोटी सी वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग और पर्याप्त नींद से आप स्वस्थ रहने वाले हैं। ताजे फल, सब्जियां और अनाज को रोजाना खाएं। देर रात तक ना जागें। जरूरत महसूस होने पर आराम करे। तनाव हो तो गहरी सांस लें। खुद वक्त खुद के साथ वक्त बिताएं। मन को हल्का-फुल्का रखने की कोशिश करें ताकि दिन ऐसे ही अच्छा बना रहें।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, व्यवहारिक, हिम्मती, आकर्षक, जोशीले, खुशमिजाज, आशावादी

कमजोरी: जल्दी भूलने वाले, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघें और लीवर

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

लकी डे: गुरुवार

लकी रंग: हल्का नीला

लकी नंबर: 6

लकी स्टोन: पीला पुखराज

अनुकूल राशियां: मेष, सिंह, तुला, कुम्भ

अच्छी संगति: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक संगति: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगति: कन्या, मीन