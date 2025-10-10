धनु राशिफल 10 अक्टूबर: पार्टनर से आज ना करें बहसबाजी, ऑफिस में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Today Sagittarius Horoscope 10 October 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर है। जानें इस राशि के जातकों का दिन लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा बीतेगा?

Sagittarius Horoscope Today 10 October 2025, Aaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि के जातक आज पार्टनर से बहस ना करें। दिन के बाद हालात सुधरेंगे। ऑफिस में आज कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट के समय थोड़ा सावधान रहें। आज आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।

धनु लव राशिफल: आज धनु राशि के जातक अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। आज के दिन पार्टनर से किसी भी बात पर बहस करने से बचें। दिन रोमांस से भरपूर होगा। जो लोग अपने दिल की बात कहना चाहते हैं वो लोग आज क्रश को प्रपोज कर सकते हैं। सिंगल लोगों को आज कोई खास मिल सकता है। जो लोग अपने रिश्ते को पक्का करने के बारे में विचार कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा।

धनु करियर राशिफल: आज धनु राशि वालों को ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। काम में फोकस बनाए रखें। जो लोग लीडरशिप रोल में हैं, आज उन्हें नए आइडिया पर काम करना होगा। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, सेल्स और बैंकिंग की फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश में जाने का मौका मिल सकता है। सरकारी नौकरी वालों का ट्रांसफर भी हो सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग इन्वेस्टमेंट के समय सावधान रहें।

धनु मनी राशिफल: आज धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति सही रहेगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आज का दिन शुभ होगा। आज कुछ जातक इलेक्ट्रॉनिक चीजें या फिर ज्वेलरी खरीद सकते हैं। आज हो सकता है प्रॉपर्टी की वजह से घर में बहसबाजी हो जाए लेकिन चीजें जल्दी ही सुलझ भी जाएंगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज अच्छा फायदा मिल सकता है। जो स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उन्हें पैसों का इंतजाम पहले से करके ही रखना होगा।

धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। छाती या फिर ब्लड से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। डाइबिटिक लोग आज अपनी डाइट का ध्यान रखें। अपनी दवाइयों को समय पर जरूर खाएं। ट्रैवलिंग के दौरान मेडिकल किट साथ ही ले जाएं। महिला जातकों में बाल झड़ने की समस्या ज्यादा होगी। आज बच्चों को खेलते वक्त चोट लग सकती है। अगर एल्कोहल और तंबाकू जैसी चीजें छोड़ना चाह रहे थे तो आज का दिन इसके लिए अच्छा रहेगा।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, जोश से भरे, पॉजिटिव सोच वाले

कमजोरी: भूलने की आदत, लापरवाही, कभी-कभी परेशान करने वाले

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघें और लीवर

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

सबसे अच्छी बनती है: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी बनती है: मिथुन, धनु

थोड़ी ठीक-ठाक: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम बनती है: कन्या, मीन