sagittarius 2 september 2025 horoscope today aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 2 सितंबर
sagittarius 2 september 2025 horoscope today aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction

धनु राशिफल 2 सितंबर: पार्टनर को दें सरप्राइज, ऑफिस में आज ना लें बड़ा रिस्क

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 2 September 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरू यानी जूपिटर है। जानिए आज यानी 2 सितंबर का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 07:28 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 2 सितंबर 2025: अपने एक्सपीरियंस को आज दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटें। आज आप कुछ लिख सकते हैं। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स जल्दी सिखाते हैं।

धनु लव राशिफल: आज रिश्ते में गर्मजोशी महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो खुश रहिए, मुस्कुराइए और किसी नए शख्स से बातचीत शुरू करें। अगर आप रिलेशन में हैं तो कोई छोटा मजेदार प्लान बनाइए। आप पार्टनर के साथ एक छोटी सी वॉक पर जा सकते हैं या फिर उनके साथ कोई हंसी-मजाक वाला खेल खेल सकते हैं। बातचीत हल्की ही रखें। गंभीर मुद्दों पर बात करने से बचें। आज उन्हें छोटे-छोटे सरप्राइज भी दे सकते हैं। छोटे एडवेंचर के लिए ओपन अप रहिए। पार्टनर की देखभाल करें, इससे रिश्ता और भी मजबूत बनेगा।

धनु करियर राशिफल: काम में अपनी जिज्ञासा को कम ना होने दें। इसका प्रयोग आज आप सुधार लाने के लिए करें। सवाल पूछें या किसी से सलाह लें। कलीग्स के साथ अपने विचार शेयर करें। अगर किसी को मदद चाहिए तो जरूर करें। आज बड़े रिस्क ना लें। हालांकि आज छोटे और समझदारी भरे बदलाव लाएंगे तो काम आसान बन जाएगा। फ्रेश रहने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। टू-डू लिस्ट बना लीजिए। इसे देखकर ही अपना काम करें।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज प्लान बना लें। जल्दबाजी में शॉपिक करने से बचें। खर्चा करने से पहले इस वक्त दो बार सोचें। रोज थोड़ा-थोड़ा बचाने की कोशिश करिए। बिलों की जांच कर लें ताकि अचानक किसी खर्चे से बचा जा सके। एक्स्ट्रा इनकम के लिए छोटा सा साइड बिजनेस खोलने पर विचार करें। खर्च और बचत की एक लिस्ट तैयार करें और इसे रोजाना देखें। हर हफ्ते होने वाली बचत का जश्न मनाइए।

धनु हेल्थ राशिफल: आज आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। छोटी सी वॉक पर जाएं। हल्की-फुल्की एक्टिविटी करें। अच्छा स्नैक्स खाएं। दिन भर पानी पिएं। अगर बैचेनी हो तो स्ट्रेचिंग करें और एक मिनट तक गहरी सांस लें। देर रात खाना ना खाएं। टाइम पर नींद लें। अपने मन को फ्रेश रखने के लिए छोटे मजेदार काम करते रहिए।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जांघ और जिगर

राशि स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

औसत मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)