धनु मासिक राशिफल: धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा अक्टूबर का महीना? इन चीजों पर दें ध्यान

Sagittarius Horoscope masik Dhanu Rashi Ka Rashifal Horoscope: राशिचक्र की नवीं और महत्वपूर्ण राशि धनु है, जिसका ग्रह स्वामी जूपिटर यानी गुरु है। जानिए अक्टूबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयWed, 1 Oct 2025 07:31 AM
Sagittarius Monthly Horoscope for 1 October 2025: अक्टूबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए नया जोश लेकर आएगा। सब कुछ एक्साइटमेंट से भरा होगा। नए-नए आइडिया आएंगे। इस महीने ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पैसों की स्थिति इस महीने बेहतर होने वाली है। प्लानिंग के साथ थोड़ी-थोड़ी बचत करें। दोस्ती और मेल-जोल से इस महीने आपका मन खुश रहेगा। अपनी एनर्जी को ऐसे ही बनाए रखने के लिए नींद पूरी लें। खुश रहें और पॉजिटिव सोचें।

धनु लव राशिफल: इस महीने धनु राशि वालों की लवलाइफ बेहतर होगी। प्यार में मस्ती होगी। जो लोग रिलेशन में हैं, वो छोटी-छोटी आउटिंग करें। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक करें और अपनी बातें ईमानदारी से करें। इससे रिश्ता मजबूत बनेगा। सिंगल लोग इस महीने किसी क्लास या फिर ट्रैवल के दौरान किसी खास शख्स से मिल सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताएं। परिवार की बातों का भी सम्मान रखें। वादे करने में जल्दबाजी ना करें। प्यार को धीरे-धीरे बढ़ने दीजिए।

धनु करियर राशिफल: इस महीने धनु राशि वालों का काम अच्छा होगा। नए आइडिया पर काम करें। लगातार मेहनत करते रहिए, आप आगे बढ़ेंगे। अपने प्लान को आसान भाषा में समझाए। ये समझाने और दिखाने की कोशिश करिए कि छोटे-छोटे कदमों से ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। टीमवर्क तभी सफल होगा, जब आप सुनेंगे और लोगों की मदद करेंगे। कोई छोटा सा कोर्स या किताब आपको नया आइडिया दे सकती है। अपने रिकॉर्ड को साफ रखिए। डेडलाइन को पूरा करें। ऑफिस के जो पुराने ट्रेडिशन हैं, उनका सम्मान करना जरूरी है। फीडबैक लें। शांत रहें।

धनु मनी राशिफल: पैसों का फ्लो इस महीने सही रहने वाला है। बस आप सही तरीके से प्लानिंग करें। अचानक से किसी बड़ी चीज पर पैसा ना लगाएं। कुछ भी खरीदने से पहले ऑफर्स देख लें। हर हफ्ते थोड़ा बचत करें। धीरे-धीरे आगे बढ़िए। टीचिंग, फ्रीलांस या फिर ट्रैवल से एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो बड़ों की या फिर भरोसेमंद दोस्तों की सलाह लें। खर्चा सिंपल ही रखिए। फिजूलखर्ची से बचना है। समझदारी से बचत करें। धैर्य बनाए रखें।

धनु हेल्थ राशिफल: इस महीने धनु राशि के जातकों की एनर्जी सही रहने वाली है। अपने रूटीन का ख्याल रखें। समय पर सो जाइए। रात तक जगने से बचना है। रोज थोड़ी-थोड़ी वॉक करिए। योगा या कोई भी स्पोर्ट्स रूटीन में शामिल करें। ताजा खाना, फल और अनाज खाएं। पानी खूब पिएं। रूटीन में हर्बल टी शामिल करें। तनाव हो तो सांस की एक्सरसाइज करें। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। सब सही होगा।

