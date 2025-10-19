मीन साप्ताहिक राशिफल: 19-25 अक्टूबर तक का समय मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Pisces Weekly Horoscope 19-25 October 2025: राशिचक्र में आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण राशि मीन है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु (बृहस्तपति) यानी जूपिटर है। जानें इस राशि के लिए ये हफ्ता यानी 19-25 अक्टूबर का समय कैसा होगा?

Pisces Weekly Horoscope 19-25 October 2025, मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता सही जाएगा। लव के मामले में थोड़ा सावधान रहें ताकि पार्टनर का मूड सही रहें। करियर और मनी के मामले में हफ्ता सही होगा, वहीं हेल्थ को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।

लव: प्यार के मामले में मीन राशि के जातक थोड़ा शांत रहें। पुरानी बातों को लेकर पार्टनर से बहस ना करें। उन्हें निजी स्पेस दें। इस हफ्ते कोशिश करिए कि वो अच्छे मूड में हो। कुछ जातक इस हफ्ते के दूसरे हिस्से में शादी को लेकर फैसला ले सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें इस हफ्ते कोई खास इंसान मिल सकता है। रिश्तों में ईगो को ना आने दें।

करियर: इस हफ्ते मीन राशि वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ऐसे में खुद को साबित करने के लिए एक भी मौका हाथ से ना जाने दें। हो सकता है कि सीनियर्स के साथ थोड़ा ईगो क्लैश हो जाए तो संभलकर रहिए। बैंकिंग, फाइनेंस, लीगल, बॉटनी या राइटिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये हफ्ता व्यस्त रहने वाला है। हालांकि आपकी मेहनत रंग लाएगी और ऐसे में नतीजे अच्छे मिलेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने का मौका मिल सकता है, जोकि आगे चलकर अच्छा मुनाफा देंगे। जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये हफ्ता सही जाएगा।

मनी: इस हफ्ते मीन राशि वालों को कई सोर्स से पैसे मिल सकते हैं। इस हफ्ते आप खुद पर खर्च कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको फालतू के खर्चों से बचना है। कुछ लोगों को अपने भाई-बहन या दोस्तों के साथ पुराने आर्थिक विवादों को सुलझाने का मौका मिलेगा। कुछ जातकों की ऑनलाइन लॉटरी या फिर साइड इनकम से फायदा मिलने की संभावना है। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए फंड मिल सकते हैं।

हेल्थ: मीन राशि वाले इस हफ्ते अपनी हेल्थ पर खास ध्यान दें। भारी सामान उठाने से बचें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। इस हफ्ते खासकर महिला जातकों को आंखों की रोशनी या फिर कान से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। ज्यादा तला-भुना खाने से बचें। जो लोग लंबे समय से स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे थे, उनके लिए ये हफ्ता सही रहने वाला है। कोशिश करिए क्योंकि आपको सफलता जरूर मिलेगी।

मीन राशि के गुण ताकत: समझदार, सुंदर सोच वाले, दयालु

कमजोरी: ज़्यादा भावुक, निर्णय लेने में कमजोर, कभी-कभी अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

शासक ग्रह: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 11

शुभ रत्न: पीला पुखराज

स्वाभाविक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी संगति: कन्या, मीन

सामान्य संगति: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम संगति: मिथुन, धनु