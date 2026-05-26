मीन राशिफल 26 मई 2026: आज शाम तक पास आएगा पैसा, मिल सकती है कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि
Pisces Horoscope Today 26 May 2026, Aaj ka Meen Rashifal : मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। आर्थिक पक्ष से लेकर पारिवारिक जीवन बहुत यादगार साबित हो सकता है। पढ़ें आज का मीन राशिफल।
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 26 मई 2026: मीन राशि वालों को आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। विरोधी हावी हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। सितारों की स्थिति कहती है कि अंत में जीत आपकी होगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको कड़ी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। लेकिन किसी भी नए काम की शुरुआत से फिलहाल बचें। शाम के समय स्थितियां थोड़ी विपरीत हो सकती हैं, वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। अपनों का साथ मिलेगा।
पढ़ें आज का विस्तृत मीन राशिफल-
मीन लव राशिफल- मीन राशि वालों के लिए प्रेम-संबंधों के लिहाज से दिन अहम रहने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छी बातचीत करेंगे और कुछ लोग अपने प्रेम को विवाह की ओर ले जा सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। हालांकि लव लाइफ में किसी भी तरह की जल्दबाजी भरे या बड़े फैसले से बचें। धैर्य बनाए रखें और अपने दिल की बात खुलकर बोलें।
मीन करियर राशिफल- मीन राशि को करियर में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों को कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि मिल सकती है। अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के मौके मिलेंगे। आपकी बातचीत प्रभावशाली रहेगी। काम का दबाव बढ़ सकता है लेकिन आप इससे पार पा लेंगे और सीनियर्स को प्रभावित करने में भी सफल रहेंगे।
मीन आर्थिक राशिफल- आज मीन राशि वालों को आर्थिक मामलों में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी तरह के बड़े निवेश या रिस्क से बचें, वरना आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। सुख-सुविधाओं में धन का निवेश कर सकते हैं। आज शाम तक इनकम के कुछ अच्छे सोर्स सामने आ सकते हैं, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। किसी रिश्तेदार को आकस्मिक धन भी उधार देना पड़ सकता है।
मीन सेहत राशिफल- मीन राशि के लिए सेहत के लिहाज से दिन मिलाजुला रहने वाला है। आज आपको थकान महसूस हो सकती है। मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। अज्ञात भय सताएगा। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए योग या ध्यान का सहारा ले सकते हैं। खूब पानी पिएं।
कुल मिलाकर मीन राशि के लिए आज दिन बेहतर रहने वाला है, बस सेहत पर नजर रखनी होगी। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय