मीन राशिफल 25 अक्टूबर: मीन राशि वाले जल्दबाजी में ना करें वादा, खर्चों की बना लें लिस्ट

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 23 October 2025 Aaj Ka Meen Rashifal Future prediction: राशिचक्र में आखिरी राशि मीन की होती है, जिसका ग्रह स्वामी जूपिटर यानी गुरु है। आज मीन राशि वालों की जिंदगी में क्या-क्या हो सकता है? ये जानने के लिए नीचे पढ़ें आज का राशिफल…

Sat, 25 Oct 2025 06:43 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today 25 October 2025, Aaj Ka Meen Rashifal: आज का दिन यानी 25 अक्टूबर मीन राशि वालों के लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। प्यार के मामले में दिन अच्छा जाएगा। करियर वाइज भी दिन अच्छा होगा। वहीं पैसों से जुड़े मामले में थोड़ा सावधान रहना है। अच्छी सेहत के लिए अपने रूटीन को फॉलो करना है। आज का राशिफल नीचे पढ़ें विस्तार से…

मीन लव लाइफ: आज आपकी फीलिंग्स काफी गहरी होने वाली हैं। अगर कोई पसंद है तो अपनी बातों से जताएं। जो लोग सिंगल हैं तो आज ईमानदारी और दिल से की गई बातचीत से कोई दोस्ताना रिश्ता शुरू हो सकता है। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। अपने सपनों के बारे में बात करें। जल्दबाजी में कोई भी वादा ना करें।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज काम को लेकर फोकस्ड रहें। एक-एक करके ही सारे टास्क पूरे करें। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में सब बिगड़ जाएगा। काम की छोटी-छोटी डिटेल्स लिख लें। इससे आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा। शांति और धैर्य के साथ अपन काम करते जाइए। कोई आपसे राय मांगे तो ईमानदारी के साथ प्यार से जवाब दें।

फाइनेंशियल लाइफ: पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसले लें। कोई भी बड़ा रिस्क आज ना लें। अपने खर्चों की लिस्ट बना लें। रोजमर्रा की चीजों से बचत करें। बिना प्लानिंग वाली शॉपिंग से बचिए। संभव हो तो कुछ पैसे सेव कर लें। अगर आर्थिक सलाह लेनी है तो किसी भरोसेमंद इंसान से ही लें। खर्च का हिसाब रखें। जरूरी चीजों को प्रियॉरिटी दें।

सेहत राशिफल: आज हल्का और सादा खाना ही खाएं। अपना ख्याल अच्छे से रखें। पानी खूब पिएं। थकान महसूस होने पर आराम जरूर करें। तेज-तेज एक्सरसाइज करने से बचें। शोर और तनाव वाले माहौल से आज दूर रहें। समय पर सो जाएं। नींद पूरी लें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। आज दिन में कुछ मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग जरूर करें। मेडिटेशन से मन शांत रहेगा।

मीन राशि के गुण

ताकत: जागरूक, कलात्मक, दयालु दिल वाला

कमजोरी: भावुक, अनिर्णयशील, कभी-कभी अव्यावहारिक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

शासक ग्रह: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
