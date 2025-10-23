Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलPisces Horoscope Today 23 October 2025 Aaj Ka Meen Rashifal Future prediction
मीन राशिफल 23 अक्टूबर: किसी खास से होगी सिंगल लोगों की मुलाकात, आज किसी को ना दें उधार

Thu, 23 Oct 2025 06:36 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 23 अक्टूबर 2025: मीन राशि वालों के लिए आज उनकी समझदारी से ऑफिस का काम अच्छा होता जाएगा। पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी दूर होगी। अच्छी हेल्थ के लिए रूटीन फॉलो करें।

मीन लव लाइफ: आज मीन राशि वालों का दिन प्यार से भरपूर होगा। जो लोग रिश्ते में हैं, आज उनके बीच कोई पुराना झगड़ा या फिर गलतफहमी दूर हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं वो आज दोस्तों के जरिए किसी खास और केयरिंग इंसान से मिलेंगे। पार्टनर को प्यार खुलकर जताएं। जहां जरूरत हो, वहां उनका शुक्रिया अदा करें, इससे रिश्ता मजबूत होता है।

करियर राशिफल: आज आप शांत और समझदारी के साथ फैसले लेंगे। इस वजह से आपके काम ठीक से होते चले जाएंगे। आज के दिन आपको अपने सीनियर या फिर किसी मेंटर से अच्छी सलाह मिलेगी। प्रैक्टिकल तरीके से अगला कदम उठाएं। जरूरत से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्रिएटिव सोच से ऐसी दिक्कतों का हल निकाल लेंगे जो बाकी नहीं कर पाएंगे। इससे ऑफिस के लोगों के बीच में आपकी इज्जत बढ़ेगी।

फाइनेंशियल लाइफ: पैसों के मामले में मीन राशि वालों का दिन अच्छा जाएगा। आपका खर्चा और बचत दोनों कंट्रोल में रहने वाला है। बेवजह शॉपिंग ना करें। आज के दिन किसी को पैसा उधार ना दें। बजट क्लियर रखेंगे तो आप सुकून में रहेंगे। पुराने किसी काम से आज आपको फायदा मिल सकता है। इससे आपका दिन अच्छा गुजरने वाला है।

सेहत राशिफल: आपका इमोशनल बैलेंस आपको स्वस्थ रखेगा। मेडिटेश, स्लो म्यूजिक और वॉक से आप रिलैक्स महसूस करेंगी। भारी खाना ना खाएं। तली-भुनी चीजें ना खाएं। हल्का औ शाकाहारी खाना खाएं। नींद पूरी लें। पॉजिटिव सोच रखें। इससे आप अंदर से फ्रेश महसूस करेंगे। साथ ही आप काफी मजबूती भी महसूस कर पाएंगे।

मीन राशि के गुण

ताकत: समझदार, खूबसूरती पसंद करने वाले, दयालु

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा भावुक, निर्णय लेने में धीमे, कल्पनाओं में खोए रहने वाले

प्रतीक: दो मछलियां

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेप्च्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

ठीक-ठाक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
