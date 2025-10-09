pisces horoscope daily meen rashifal 9 october 2025 today prediction in hindi मीन राशिफल 9 अक्टूबर: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रहें दूर, पुराने इन्वेस्टमेंट से मिलेगा फायदा, rashifal - Hindustan
pisces horoscope daily meen rashifal 9 october 2025 today prediction in hindi

मीन राशिफल 9 अक्टूबर: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रहें दूर, पुराने इन्वेस्टमेंट से मिलेगा फायदा

Today Pisces Horoscope 9 October 2025: राशिचक्र में आखिरी और 12वीं राशि मीन है। मीन राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर हैं। जानें आज का दिन मीन राशि वालों की जिंदगी में क्या-क्या हो सकता है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 9 Oct 2025 07:15 AM
Pisces Horoscope Today 9 October 2025, Aaj Ka Meen Rashifal: आज पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएं। काम में अपना बेस्ट दें। रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पैसों की स्थिति को और भी मजबूत बनाएं। अपनी फीलिंग्स को आज फैसलों पर हावी ना होने दें। सेहत आज ठीक रहेगी।

मीन लव राशिफल: रिश्ते में आज छोटी-मोटी दिक्कत आएगी। पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करिए। उनके साथ वक्त बिताएं और फ्यूचर को लेकर खुलकर बात भी करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये दूर रहिए। अपने पार्टनर के भरोसे को बनाए रखें। शादीशुदा महिलाएं आज अपने परिवार को बढ़ाने पर विचार करेंगी। सिंगल लोग आज अपने क्रश से दिल की बात कहेंगे। महिला जातकों को आज किसी पार्टी या फंक्शन में प्रपोजल मिल सकता है।

मीन करियर राशिफल: आज हो सकता है कि ऑफिस में ज्यादा समय देना पड़ें। आर्किटेक्ट्स, आईटी, हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए विदेश में मौके बन सकते हैं। मीडिया और लॉ फील्ड से जुड़े लोग आज बिजी रहेंगे।। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फायदा होगा। बिजनेस में नए पार्टनर मिलेंगे लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। स्टूडेंट्स आज एग्जाम में अच्छा करेंगे।

मीन मनी राशिफल: मीन राशि वालों के लिए पैसों के लिहाज से दिन सही रहने वाला है। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए आज का दिन सही है। कुछ लोग आज नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर दान करना है तो इसके लिए आज का दिन सही है। बिजनेस से जुड़े लोग नए एरिया में अपना काम बढ़ाएंगे।

मीन हेल्थ राशिफल: आज मीन राशि वालों की हेल्थ सही रहेगी। सांस या फिर डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जो लोग जंक फूड छोड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए आज का दिन सही है। बच्चों को खेलते वक्त चोट लग सकती है। बुजुर्ग लोग फिसलन वाली जगह पर चलने से बचें। जिम या योग क्लास शुरू करने के लिए आज का दिन सही है।

मीन राशि के गुण

मजबूती: समझदार, कलात्मक, दयालु दिल वाले

कमजोरी: ज़्यादा भावुक, अनिर्णायक, कभी-कभी हकीकत से दूर

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: रक्त संचार प्रणाली

शासक ग्रह: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

मीन राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छी बनती है: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी बनती है: कन्या, मीन

सामान्य बनती है: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम बनती है: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)