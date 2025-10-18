मीन राशिफल 18 अक्टूबर: हड़बड़ी में ना लें शादी का फैसला, इन्वेस्टमेंट से पहले करें ये काम

संक्षेप: Today Pisces Horoscope 18 October 2025: राशिचक्र की आखिरी राशि मीन है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर होता है। जानें आज यानी 18 अक्टूबर का दिन मीन राशि वालों के लिए क्या-क्या लेकर आएगा?

Pisces Horoscope Today 18 October 2025, Aaj Ka Meen Rashifal: मीन राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर का दिन शुभ है। लव से लेकर करियर और मनी के मामले में आज किस्मत मेहरबान होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। वहीं हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

मीन लव राशिफल: मीन राशि के जातक आज अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें। कोशिश करें कि कोई तीसरा शख्स आपके रिश्ते के बीच में ना आएं। अपने पार्टनर को खुश रखें। कुछ लोगों के रिश्तों को आज परिवार की मंजूरी मिल सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज नया प्यार मिल सकता है। आप शादी का फैसला हड़बड़ी में ना लें। इस मामले में सोच-समझकर ही फैसला लें। शादीशुदा महिलाएं आज परिवार बढ़ाने का विचार कर सकती हैं।

मीन करियर राशिफल: आज आप काम पर पूरी तरह से फोकस रखें। हो सकता है कि आज आपको नई जिम्मेदारी मिल जाए। इस वजह से दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। आईटी, हेल्थकेयर, होटल मैनेजमेंट, या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों का आज तारीफ मिल सकती है या फिर प्रमोशन भी हो सकता है। जो लोग लिखते हैं, उनका काम आज प्रकाशित होने की संभावना है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को आज अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। विदेश में नौकरी या फिर किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का ऑफर भी मिल सकता है।

मीन मनी राशिफल: आज मीन राशि वालों के लिए पैसों की स्थिति अच्छी रहने वाली है। कुछ लोगों को आज बकाए पैसे मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कर्ज का भुगतान कर पाएं। भाई-बहन या फिर किसी दोस्त की आज आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो पहले मार्केट की जांच-परख कर लें। बिना सोचे-समझे किया गया इन्वेस्टमेंट आज नुकसान दे सकता है। आज हो सकता है कि आप परिवार में कोई आर्थिक विवाद सुलझा दें।

मीन हेल्थ राशिफल: आज मीन राशि वालों की हेल्थ ठीक-ठाक रहने वाली है। आज कुछ लोग सीढ़ियां चढ़ते वक्त सावधान रहें। भारी सामान उठाते समय भी सतर्क रहें। बड़े-बुजुर्ग लोग आज अपने खानपान पर थोड़ा ध्यान दें। बड़े लोगों में आज दांत या मसूडों से संबंधित दिक्कत आ सकती है। बच्चों का आज खेलते-कूदते समय चोट लग सकती है। अस्थमा से पीड़ित लोग आज धूल भरी जगह ना जाएं। जो लोग किसी भी तरह का नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन सही रहेगा।

मीन राशि के गुण ताकत: सजग, कलात्मक सोच वाले, दयालु

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा भावुक, असमंजस में रहने वाले, कल्पनालोक में जीने वाले

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार तंत्र

राशि स्वामी: वरुण

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

सबसे अच्छी बनेगी: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी बनेगी: कन्या, मीन

ठीक-ठाक: मेष, सिंह, तुला, कुम्भ

कम बनेगी: मिथुन, धनु