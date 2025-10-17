मीन राशिफल 17 अक्टूबर: पुराने प्यार से जुड़ने की संभावना, परिवार में होगी इस बात को लेकर बहस

संक्षेप: Today Pisces Horoscope 17 October 2025: राशिचक्र की आखिरी राशि मीन का ग्रह स्वामी गुरु (बृहस्पति) यानी जूपिटर है। जानिए इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन लव, करियर, मनी और हेल्थ के मामले में कैसा होगा?

Pisces Horoscope Today 17 October 2025, Aaj Ka Meen Rashifal: आज मीन राशि वाले पार्टनर से बात करते वक्त इमोशन्स को खुद पर हावी ना होने दें। रिश्तों को प्यार से संभालने की जरूरत है। ऑफिस के मामले में दिन सही जाएगा। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। हेल्थ भी आज ठीक-ठाक रहने वाली है।

मीन लव राशिफल: आज मीन राशि वाले अपने रिश्ते में इमोशन्स को हावी ना होने दें। पार्टनर से आज खुलकर बात करें। हालांकि अपनी राय उन पर ना थोपें। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, वो आज दिन में फोन या वीडियो कॉल पर एक बार जरूर बात करें। अगर आप चाहेंगे तो आज रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने की बात छिड़ सकती है। शादीशुदा महिलाएं आज पैरेंट्स की मदद से ससुराल के रिश्तों को संभाल पाएंगी। सिंगल महिलाएं आज अपने पुराने प्यार से जुड़ सकती हैं। इस दौरान अपने मन को साफ रखकर बात करें।

मीन करियर राशिफल: आज मीन राशि के जातकों की प्रोफेशन लाइफ काफी एक्टिव रहने वाली है। दिन प्रोडक्टिव निकलेगा। ऑफिस में कोई नया काम मिले तो पीछे ना हटें। आज आप अपनी कम्यूनिकेशन स्किल्स से क्लाइंट को इंप्रेस कर ले जाएंगे। कुछ लोगों को आज ओवरटाइम करना पड़ेगा। तो वहीं कुछ लोग आज क्लाइंट के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। आज बिजनेस से जुड़े लोग सावधानी के साथ कोई डील करें। नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए आज का दिन अच्छा है। जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें आज गुड न्यूज मिल सकती है।

मीन मनी राशिफल: मीन राशि वालों के लिए आज पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। परिवार में पैसों से जुड़ी कोई बहस होने की संभावना है। ऐसे में बातचीत करते वक्त शांत रहें। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में पैसा लगाने के लिए आज का दिन शुभ है। बिजनेस से जुड़े लोगों को नया पार्टनर मिल सकता है। इस पार्टनर की मदद से आगे एक्सपेंशन में मदद मिलेगी।

मीन हेल्थ राशिफल: आज मीन राशि वालों की हेल्थ सही रहेगी। हालांकि आज पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। आज बाहर का खाना और तला-भुना खाने से बचें। फिसलन भरी जगह पर चलने से बचें। बड़े-बुजुर्गों में आज नींद की समस्या हो सकती है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों को आज खेलते वक्त चोट लग सकती है। फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास हमेशा रखें। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, वो लोग आज थोड़ा सतर्क रहें।

मीन राशि के गुण ताकत: समझदार, रचनात्मक, दयालु और भावुक

कमजोरी: ज़्यादा संवेदनशील, निर्णय लेने में देर करने वाले, सपनों में खोए रहने वाले

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त प्रवाह

ग्रह स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

सबसे अच्छी पटती है: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी बनती है: कन्या, मीन

ठीक-ठाक निभ जाती है: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम पटती है: मिथुन, धनु