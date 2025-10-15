Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 15 अक्टूबर: खुलकर जाहिर करें अपनी फीलिंग्स, आज मिलेगा लाभ

संक्षेप: Today Pisces Horoscope 15 October 2025: राशिचक्र की आखिरी और सबसे खास राशि मीन है। मीन राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर है। जानिए आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Wed, 15 Oct 2025 07:04 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today 15 October 2025, Aaj Ka Meen Rashifal: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सही रहने वाला है। प्यार के मामले में पार्टनर की खुशियों का ध्यान रखें और ईमानदारी से अपनी बात कहें। ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा। पैसों और हेल्थ से जुड़ी चीजें भी सही रहने वाली हैं।

मीन लव राशिफल: प्यार के मामले में आज मीन राशि वालों का दिन अच्छा जाएगा। अगर आप रिलेशन में हैं तो पार्टनर का ध्यान रखें और छोटे-छोटे जेस्चर से उनका दिल खुश कर दीजिए। अगर आप अकेले हैं तो आज किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो समझदार है। सच्ची और खुली बातचीत करेंगे तो रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें।

मीन करियर राशिफल: आज काम के मामले में दिन अच्छा जाएगा। आज आपको कोई भी तनाव नहीं होगा और काम भी सही तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। क्रिएटिविटी और शांत सोच से पुराने मुद्दे सुलझ सकते हैं। आप लोगों की हमेशा हरसंभव मदद करते हैं और आज कलीग्स आपके इसी अंदाज की तारीफ भी करेंगे। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। आज आपकी लगन और धैर्य से सम्मान मिल सकता है।

मीन मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज स्थिति संतुलित रहने वाली है। जो लोग पहले से ही बचत करते आए हैं, आज उन्हें कोई लाभ मिलने वाला है। फालतू के खर्चे से बचें। सोच-समझकर फैसला लें। आज हो सकता है कि आपको कई ऐसे मौके मिलें, जिसमें फायदा होगा। पैसों से जुड़े मामले में फैसला लेने के लिए आज का दिन अच्छा है।

मीन हेल्थ राशिफल: आज मीन राशि के जातकों की सेहत सही रहने वाली है। काम के बीच-बीच में आराम जरूर करें। हल्की एक्सरसाइज और गहरी सांस के प्रैक्टिस से शरीर और मन दोनों फ्रेश रहेंगे। हल्का और सादा खाना ही खाएं। पानी खूब पिएं। मन की शांति पर ज्यादा फोकस करें। खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। अपने रूटीन के साथ ही दिन की शुरुआत करें।

मीन राशि के गुण

ताकत: जागरूक, सौंदर्यप्रिय, दयालु हृदय वाले

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अव्यावहारिक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार प्रणाली

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक सामंजस्य: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

सामान्य अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)