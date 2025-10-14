Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 14 अक्टूबर: पार्टनर को आज दें सरप्राइज, इन्वेस्टमेंट से पहले करें ये काम

Today Pisces Horoscope 14 October 2025: राशिचक्र की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण राशि मीन है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर हैं। जानिए आज का दिन इस राशि की जिंदगी में क्या-क्या लाने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयTue, 14 Oct 2025 06:49 AM
Horoscope Today 14 October 2025, Aaj Ka Meen Rashifal: आज क्रिएटिविटी से किया गया काम खुशी देगा। आपकी सच्चाई से लोग प्रभावित होंगे। आगे की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ाते रहिए। खुद पर भरोसा रखें। प्यार और मनी के मामले में दिन अच्छा जाएगा।

मीन लव राशिफल: आज दिल की बात प्यार ये कह दें। आपकी एक स्माइल भी आज बड़ा असर दिखाएगी। अगर आप रिलेशन में हैं तो पार्टनर को छोटा सा सरप्राइज दें। उनके साथ शांत पल गुजारें, इससे रिश्ता और मजबूत बनेगा। वादे सच्चे करें और उन्हें पूरा भी करें। छोटी-छोटी बातों के लिए भी ग्रेटफुल रहिए। इसी से ही रिश्ते मजबूत बनेंगे।

मीन करियर राशिफल: काम में आपकी क्रिएटिव सोच काफी काम आएगी। सबसे पहले आसान काम से शुरू करें। छोटे-छोटे कदम आगे बढ़ाते रहिए। शुरुआत आसान काम से करेंगे तो आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। टीम को अपना सपोर्ट जरूर दें। आज का छोटा सा विचार भी आगे चलकर काफी बड़ा बनने वाला है।

मीन मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज मीन राशि वालों का दिन ठीक ही रहेगा। आगे की योजना बनाकर चलें। फालतू की खरीददारी से बचिए। अभी से थोड़ी-थोड़ी बचत की आदत डालिए। हर हफ्ते कुछ ना कुछ जरूर बचाएं। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई बड़ी चीज खरीदने वाले हैं तो इसके लिए परिवार से पहले सलाह लें। समझदारी से फैसला लेंगे तो ये आगे चलकर काफी मदद करेंगे।

मीन हेल्थ राशिफल: आज मीन राशि के जातकों के शरीर और मन दोनों को आराम चाहिए। नींद पूरी करें। दिन में मूवमेंट करते रहिए। वॉक, हल्का योग और स्ट्रेचिंग करते रहिए। भोजन में फल, अनाज और सब्जियों को ज्यादा शामिल करें। हल्का खाना खाएं। पानी खूब पीने की कोशिश करें। मीठा खाने से बचिए। सुबह और शाम गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें।

मीन राशि के गुण

ताकत: जागरूक, कलात्मक, दयालु दिल वाले

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा भावुक, अस्थिर, कभी-कभी अव्यवहारिक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: रक्त संचार

ग्रह स्वामी: नेपच्यून

लकी डे: गुरुवार

लकी रंग: बैंगनी

लकी नंबर: 11

लकी स्टोन: पीला पुखराज

अनुकूल राशियां: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी संगति: कन्या, मीन

ठीक-ठाक संगति: मेष, सिंह, तुला, कुम्भ

कम संगति: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)