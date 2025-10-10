मीन राशिफल 10 अक्टूबर: पैरेंट्स से करवाएं पार्टनर की मुलाकात, ऑफिस राजनीति से रहें दूर

Today Pisces Horoscope 10 October 2025: राशिचक्र की 12वीं और आखिरी राशि मीन है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर हैं। जानिए आज का दिन मीन राशि वालों की जिंदगी में क्या-क्या लेकर आने वाला है?

Pisces Horoscope Today 10 October 2025, Aaj Ka Meen Rashifal: प्यार के मामले में पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ऑफिस में आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पैसों के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।

मीन लव राशिफल: आज मीन राशि वाले अपने रिश्ते को अच्छे पड़ाव पर ले जा सकते हैं। पार्टनर की फीलिंग्स को समझें। आज उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय दें और खुलकर अपनी बातें कहें। इसी से रिश्ता मजबूत होगा। जो लोग अपने पार्टनर को पैरेंट्स से मिलवाना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए गर्भधारण की संभावना बनेगी। जो लोग किसी पुराने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, उन्हें आज कोशिश जरूर करनी चाहिए। आज के दिन हर प्रयास के नतीजे अच्छे ही होंगे।

मीन करियर राशिफल: काम में अपनी मेहनत और ईमानदारी दिखाएं। इससे आपकी अलग पहचान बनेगी। आज ऑफिस में नए मौके मिल सकते हैं। इन्हें समझदारी से अपनाने की कोशिश करिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। अपना काम डेडलाइन तक पूरा करें। ऐसा करने से सीनियर्स आपके डेडीकेशन से प्रभावित होंगे। जो लोग विदेश में पढ़ना चाहते हैं, आज उन लोगों को नई उम्मीद मिलेगी। बिजनेस से जुड़े लोग कानूनी या फिर लाइसेंस से जुड़ी परेशानियों को जल्दी सुलझा लें तो अच्छा होगा।

मीन मनी राशिफल: मीन राशि के जातक आज पैसों के मामले में थोड़े सावधान रहें। प्रॉपर्टी की वजह से घर या फिर किसी रिश्तेदार से बहसबाजी होने की संभावना है। म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आज किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को मुनाफा मिलेगा लेकिन विदेशी सौदों में रिस्क लेने से बचें।

मीन हेल्थ राशिफल: आज मीन राशि वाले दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। हल्का-फुल्का खाना खाएं। ऑयली और फैटी चीजों से बचकर रहें। फल-सब्जियां ज्यादा खाएं। महिला जातकों को आज दांत या मुंह से जुड़ी परेशानी हो सकती है। बच्चों को माइल्ड फीवर हो सकता है। अगर कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी शांत और प्राकतिक जगह पर जाएं। इससे आपके मन को सुकून मिलेगा।

मीन राशि के गुण: ताकत: समझदार, खूबसूरत सोच वाले, दयालु

कमजोरी: बहुत भावुक, निर्णय न ले पाना, कल्पनाओं में खोए रहना

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: रक्त संचार प्रणाली

शासक ग्रह: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

सबसे अच्छी बनती है: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी बनती है: कन्या, मीन

थोड़ी ठीक-ठाक: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम बनती है: मिथुन, धनु