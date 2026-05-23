मीन राशिफल 23 मई 2026: मीन राशि वालों के कामकाज में बढ़ेगी रफ्तार, लाइफ पार्टनर का मिलेगा सहयोग, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Pisces Horoscope Today 23 May 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 मई 2026। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 23 May 2026 aaj ka meen rashifal: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और पारिवारिक मोर्चे पर बड़ी मजबूती लेकर आने वाला है, जबकि स्वास्थ्य और प्रेम के मामले में सधे हुए कदमों से चलने की जरूरत होगी। द्वादश के राहु और लग्न के शनि के कारण सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकता है, जिससे बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रेम के मामलों में उत्पन्न होने वाली गलतफहमियों या तू-तू मैं-मैं से खुद को दूर रखें और अपनी अत्यधिक भावुकता पर नियंत्रण रखें। इस समय आपके जीवनसाथी का भरपूर सहयोग आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आप व्यावसायिक तौर पर नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आप भविष्य के लिए उचित निवेश कर पाएंगे। रचनात्मक कार्यों से जुड़े जातकों को आज बड़ी सफलता मिल सकती है। आज के दिन की शुभता को और बढ़ाने तथा स्वास्थ्य बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बूंदी का भोग लगाएं।
मीन लव राशिफल
आपके प्रेम संबंधों और आपसी रिश्तों के मोर्चे पर यह समय भावनाओं से ज्यादा व्यावहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करने का संकेत दे रहा है। अपने प्रेम जीवन की स्थिति में बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। वैचारिक मतभेदों के कारण इस अवधि में प्रेम में थोड़ा तू-तू मैं-मैं होने का साफ संकेत दिखाई दे रहा है, जिससे बातचीत में कड़वाहट आ सकती है। जो लोग सिंगल हैं और किसी नए प्रेम की तलाश में हैं, वे इस समय परिस्थितियों का बहुत ज्यादा आकलन करेंगे। इस अत्यधिक सोच-विचार के दौरान आप थोड़े से नेगेटिव यानी नकारात्मक बने रहेंगे, जिसके कारण आप अभी कोई भी सही निर्णय लेने लायक स्थिति में खुद को नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि प्रेम से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अभी कुछ समय के लिए रोक दीजिए। जीवन साथी की स्थिति आपकी काफी अच्छी बनी हुई है। वे इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। आपको आपकी कार्यशैली में भी वे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आपके कार्य के अंतर्गत भी आकर के आपको लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपके जीवन में और आपके पराक्रम को बढ़ाने में इस समय आपके जीवन साथी का बहुत बड़ा रोल है, जो आपके दांपत्य जीवन को बेहद खूबसूरत बना रहा है।
मीन करियर राशिफल
वर्तमान ग्रह गोचर के शुभ प्रभाव से आपकी व्यवसायिक स्थिति पहले से काफी बेहतर दिखाई दे रही है, कार्यक्षेत्र में कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी। इसके अलावा, जो लोग मीन राशि के अंतर्गत आते हैं और लेखन, कला या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, विशेषकर लेखकों के लिए, कवियों के लिए और फिल्मकारों के लिए—यह एक बेहद अच्छा और रचनात्मक समय साबित होने वाला है। आपकी कल्पनाशीलता बढ़ेगी। बस आपको काम के दौरान अपनी अत्यधिक भावुकता पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा, बाकी लिखने-पढ़ने और अपनी कला को निखारने के लिए यह बहुत ही शानदार समय है।
मीन मनी राशिफल
मीन राशि के जातकों के लिए यह समय काफी प्रगतिशील और धन लाभ कराने वाला साबित होगा। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर है, जिससे धन का आगमन सुचारू रूप से बना रहेगा। जो लोग काफी समय से कहीं पैसे लगाने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह समय अनुकूल है और आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, आपके लिए निवेश करने के दृष्टिकोण से यह पूरी तरह उचित समय होगा।
मीन हेल्थ राशिफल
इस समय आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। वर्तमान गोचर में आपके लग्न में ही शनि देव विराजमान हैं, जो आपकी संपूर्ण शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। लग्न के शनि के कारण इस अवधि में आप स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरीके की अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही, आपके द्वादश भाव यानी बारहवें घर में राहु की उपस्थिति बनी हुई है। इस समय आपको अचानक कोई छोटी-मोटी परेशानी या मौसमी बीमारी होना संभव है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज मत करिए। हालांकि, आपके राशि के स्वामी यानी लग्नेश देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और शुभ ग्रहों के साथ मिलकर अच्छा सहयोग कर रहे हैं। लग्नेश का यह मजबूत संबल आपको हर बड़ी विपत्ति से बचाएगा और वे स्थिति को संभालेंगे जरूर, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सेहत को लेकर कोई रिस्क मत लीजिएगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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