नवरात्रि अष्टमी 2025: 29 या फिर 30 सितंबर? जानें महाअष्टमी की सही तारीख और पूजा विधि

Durga Ashtami Shubh Muhurat: नवरात्रि का हर एक दिन खास है। वहीं दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व है। जानें इस बार की दुर्गा अष्टमी कब पड़ रही है? साथ ही दुर्गा अष्टमी के शुभ मुहूर्त और महत्व को भी जानें।

पढसाल 2025 की शारदीय नवरात्रि कई मायनों में खास है। इस साल नवरात्रि दस दिन होगी। इसी बीच लोगों में हर की तरह इस बार भी इस बात कन्फ्यूजन है कि आखिर नवरात्रि की अष्टमी किस दिन है? कई लोग पहले और अष्टमी दिन का व्रत रखते हैं। अगर आप भी अष्टमी को लेकर कन्फ्यूज हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये किस तारीख को है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? साथ ही जानिए कि इस दिन का इतना महत्व क्यों है?

शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के शुभ मुहूर्त इस साल की शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर यानी कि मंगलवार को पड़ेगी। इसकी शुरुआत एक दिन पहले यानी की 29 सितंबर को शाम 4 बजकर 31 मिनट पर हो जाएगी। वहीं इसका समापन 30 सितंबर को शाम 6 बजकर 6 मिनट पर होगा।

नवरात्रि अष्टमी की पूजा नवरात्रि की अष्टमी को मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा-अर्चना की जाती है। इसी दिन कई लोग अपना व्रत खोलते हैं। तो वहीं कुछ लोग हवन करके कन्या पूजन की विधि करते हैं। इस दौरान नौ कन्याओं को सच्चे मन और संकल्प के साथ भोजन कराया जाता है। इस दौरान महागौरी को ध्यान में रखते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं।

क्या है अष्टमी का महत्व धार्मिक मान्यता के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए दिन रात एक किए थे। उन्होंने प्रण ले लिया था कि अगर विवाह करेंगी तो भगवान शिव से ही करेंगी। उन्होंने कठिन तपस्या की। तप की वजह से उनका रंग धीरे-धीरे काला होने लगा था। भगवान शिव उनकी आस्था और प्रेम को देखकर पिघल गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां पार्वती को गंगा के जल से स्नान करवाया। इसके तुरंत बाद ही मां पार्वती का रंग साफ हो गया। माना जाता है कि तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। इसी वजह से नवरात्रि अष्टमी की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। जो लोग इस व्रत को पूरे संकल्प के साथ रखते हैं, उन्हें हर काम में सफलता मिलती है।