लव राशिफल 16 अगस्त: अपनी फीलिंग्स ना छिपाएं ये 4 राशियां, मकर राशि करें पार्टनर की तारीफ

Love and Relationship Horoscope 16 August 2025: प्यार के मामले में कुछ राशियों को दिल खोलकर अपनी बात सामने रखने की जरूरत हैं। वहीं कुछ लोगों को समय-समय पर अपने पार्टनर को एहसास दिलाते रहना है कि वह उनके लिए कितने मायने रखते हैं।

मेष (Aries): आज आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमियां पैदा होंगी। खुलकर बात करें और खुद ही सारी चीजों को सुलझाएं। इसके बाद आई पॉजिटिविटी आप दोनों को इमोशनल तौर पर जोड़ेगी, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। सिंगल लोग पुरानी चीजों से आगे बढ़कर नई शुरूआत कर सकते हैं। अपना दिल ओपन अप रखें। अंतरात्मा की आवाज सुनें। गो विद द फ्लो वाले विचार के साथ आगे बढ़ें। खुलकर बात करेंगे तो हील भी होंगे। इससे रिश्ता भी मजबूत बनता है।

वृषभ (Taurus): आज पार्टनर की तारीफ करें और अपना आभार जताएं। इससे उन्हें अच्छा लगेगा। अगर आप सिंगल हैं तो उन लोगोंं के प्रति आभार जता सकते हैं जिन्होंने हमेशा आपकी कद्र की है। इससे जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हो सकता है कि जल्द ही किसी नए रिलेशन में बंध सकते हैं। अपने पार्टनर को जरूर बताएं कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं।

मिथुन (Gemini): आज आपका पूरा फोकस पॉजिटिव फीलिंग्स पर होगा। मन में निगेटिविटी ना आने दें। पार्टनर को अच्छी वाइब दें। अगर आप सिंगल हैं तो खुले दिल से आगे बढ़ें और नए लोगों से बात करें। निगेटिविटी से बचें। अच्छी एनर्जी होगी को रिश्तों में भी वही देखने को मिलेगा।

कर्क (Cancer): आज आपकी खूब तारीफ होने वाली है। आज आप पार्टनर को छोटे-छोटे जेस्चर से प्यार जताने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से ना हिचकें। प्यार तभी गहराएगा जब दिल सुरक्षित होगा और आप सम्मानित महसूस करेंगे।

सिंह (Leo): आज प्रेम में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। जितना दे रहे हैं कोशिश करें और ध्यान दें कि उतना मिल रहा है या नहीं। यहां बात फीलिंग्स और केयर की हो रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर को प्यार जताने दें। सिंगल हैं तो नए रिश्ते के लिए तैयार रहें। कोई आपसे प्यार जताना चाहेगा तो इस पर ध्यान दें। प्यार हमेशा दो तरफा होना चाहिए।

कन्या (Virgo): खुद पर भरोसा रखें। फीलिंग्स को ना दबाएं। इससे रिश्तों में दूरी आती है। जो कपल्स ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, उनका रिश्ता आज गहराएगा। जो लोग सिंगल हैं वो पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। सेंसेटिव होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, जिससे प्यार खिंचा चला आता है। अपनी जर्नी पर भरोसा रखें। सही इंसान से जुड़ते ही आपको सुकून मिलेगा।

तुला (Libra): पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट की प्लानिंग करें। पार्टनर के साथ बिताए गए समय से दिल खुश हो जाएगा। सिंगल लोग आज किसी खास इंसान से मिल सकते हैं। आज की एनर्जी के हिसाब से प्यार के लिए आज का दिन अच्छा है। अच्छे मूमेंट्स को यादगार पलों में बदल दें।

वृश्चिक (Scorpio): आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। ईमानदार रहिए। दिल से खुलकर बात करें। छोटे जेस्चर से अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। पार्टनर को आपकी ईमानदारी पसंद आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो जिसे आप पसंद करते हैं, आज खुलकर पूरी ईमानदारी से उससे सारी बात कह डालिए। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और भरोसे का होना जरूरी है।

धनु (Sagittarius): आज छोटी-छोटी बाते भी गलतफहमी में बदल सकती हैं। चीजों का ध्यान रखें। खुलकर बात करें ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी फीलिंग्स जरूर बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो भी खुलकर बातचीत करें ताकि सामने वाले शख्स को कोई गलतफहमी ना हो और वो किसी भी तरह का भ्रम ना पाले।

मकर (Capricorn): प्यार में जुनून महसूस करेंगे। पार्टनर की तारीफ करें और उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी आज आप दोनों को जोड़ने का काम करेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपका जोशीला अंदाज किसी खास शख्स को अपनी ओर खिंचेगा। अपनी फीलिंग्स को ना छिपाएं बल्कि खुलकर हर एक पल को जीने की कोशिश करें।

कुंभ (Aquarius): प्यार का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। इसके हर एक पहलुओं को स्वीकार करें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग झगड़ों पर ध्यान ना दें। समझदारी और धैर्य से रिश्ता मजबूत बनेगा। खुश रहें और अपनी जर्नी पर भरोसा रखें।

मीन (Pisces): आज आपका पार्टनर बिना बोले आपको काफी कुछ सीखा सकता है। उनके हावभाव और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर आप सिंगल हैं तो छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें। इससे नए रिश्ते में मजबूती आ सकती है। पार्टनर को दिल से सुनें और खुश रहें।