Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Sapthaik Rashifal 10-16 August 2025 तुला वीकली राशिफल: इस हफ्ते क्रश से कह सकते हैं दिल की बात, ऑफिस में गुस्से पर रखें काबू
Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Sapthaik Rashifal 10-16 August 2025 future predictions

तुला वीकली राशिफल: इस हफ्ते क्रश से कह सकते हैं दिल की बात, ऑफिस में गुस्से पर रखें काबू

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope 10-16 August: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वालों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। तुला राशि वालों के अगला पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है? नीचे पढ़ें विस्तार से...

Garima Singh, डॉ जे. एन. पांडेय Sat, 9 Aug 2025 04:20 PM
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (10-16 अगस्त, 2025): ये हफ्ता लव और करियर के लिहाज से आपके लिए अच्छा जाने वाला है। पैसों से जुड़े मामलों को सोच-समझकर ही सुलझाएं। बात की जाए सेहत की तो वो भी सही रहने वाली है। काम में आपको सफलता मिलने वाली है। वहीं आपका रिश्ता पहले से भी और ज्यादा गहराता जाएगा।

तुला लव राशिफल: इस हफ्ते पार्टनर को स्पेशल फील करवाएं। उनके लिए टाइम निकालें। रिश्ते में किसी भी तरह की टेंशन ना आने दें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो स्थिति को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करें। इससे चीजें नहीं बिगड़ेगी। कुछ लोग इस हफ्ते छोटी-छोटी बातों पर बहस कर सकते हैं। हफ्ते के आखिरी में सब सही हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं वो इस हफ्ते अपने क्रश से दिल की बात कह सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए इस हफ्ते संतान सुख के योग बन सकते हैं।

तुला करियर राशिफल: इस हफ्ते वर्कप्लेस पर कुछ चैलेंस फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसे में हर चीज के लिए सही फैसले लें। मैनेजमेंट के साथ इस हफ्ते अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करें। इससे छोटे-छोटे मुद्दे भी सुलझ जाएंगे। हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कुछ नया काम भी मिल जाए। इस हफ्ते आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रख पाएं।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में चीजों को बैलेंस बनाकर चलें। फालतू के खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएं। लग्जरी चीजों पर कम पैसे खर्च करें। हो सकता है कि इस हफ्ते आप घर को रेनोवेट करवाएं, इसमें अच्छे-खासे पैसे लगेंगे। वहीं आप इस हफ्ते शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस मामले में थोड़ा सोच-समझकर ही कदम उठाएं। इस हफ्ते आपके किसी दोस्त या फिर भाई-बहन से जुड़ा कोई पैसे का मामला सुलझ सकता है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, वो इस हफ्ते फंड जुटाने में सफल रहेंगे।

तुला हेल्थ राशिफल: सेहत के मामले में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस अपने रूटीन को नियमित रूप से फॉलो करते रहिए। सुबह जल्दी उठें। एक्सरसाइज रेगुलर करें। थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है कि स्किन और कान से जुड़ा कोई इंफेक्शन हो जाए। कुछ लोगों को दांतों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है लेकिन ये गंभीर नहीं होगा। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं वो किसी भी तरीके के एडवेंटर एक्टिविटी से बचें। जंक फूड और नशे से दूर रहें।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, मिलनसार, आकर्षक, कलात्मक, उदार

कमजोरियां: अनिश्चित, आलसी, टालमटोल करने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: किडनी और मूत्राशय

ग्रह स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

बेहतरीन मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छा मेल: मेष, तुला

औसत मेल: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम मेल: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

