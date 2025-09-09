तुला राशिफल 9 सितंबर: क्रश को इस वक्त करें प्रपोज, मिलेगा विदेश में काम करने का मौका

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 9 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वालों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जानिए आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा?

Libra Horoscope 9 सितंबर 2025, तुला राशिफल: आज ऑफिस में सारा काम पूरा करें। पैसों के मामले में थोड़ी बाधा आ सकती है। लव लाइफ को अपनी क्रिएटिविटी से खूबसूरत बना लें। हेल्थ पर ध्यान दें।

तुला लव राशिफल: आज पार्टनर से बहस के दौरान शब्दों का ख्याल रखें। अपने पार्टनर के पैरेंट्स को लेकर उलटा-सीधा ना कहें नहीं तो बात हाथ से भी निकल सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज कोई खास मिल सकता है। अगर क्रश से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज दिन के बाद का हिस्सा इसके लिए शुभ है। इस बात ध्यान रखें कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान फैसले ना लें। जो लोग शादीशुदा हैं, वो ऑफिस में रोमांस ना करें। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको रंगे हाथों पकड़ सकता है।

तुला हेल्थ राशिफल: कोशिश करें कि ऑफिस का तनाव घर में ना आए। अगर ऐसा करते हैं तो सिरदर्द की दिक्कत हो सकती है। बच्चों को इंफेक्शन का खतरा है, जिससे वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। सुबह या शाम 30 मिनट की वॉक फिटनेस में सुधार लाएगी। कुछ महिलाओं को चिंता की समस्या हो सकती है। अगर कान से जुड़ी दिक्कत के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही है।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, सौंदर्यप्रिय, मनमोहक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, टकराव से बचने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: गुर्दे और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

भाग्यशाली दिन: शुक्रवार

भाग्यशाली रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रत्न: हीरा

स्वाभाविक मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर