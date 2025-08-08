libra horoscope today 8 august 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 8 अगस्त: इस 3 फील्ड के लोगों को होगी दिक्कत, पहाड़ी इलाके में रहने वाले रहें सतर्क, rashifal - Hindustan
libra horoscope today 8 august 2025 tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 8 अगस्त: इस 3 फील्ड के लोगों को होगी दिक्कत, पहाड़ी इलाके में रहने वाले रहें सतर्क

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 8 August Prediction: तुला राशिचक्र की सातवीं राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है। ये वायु तत्व का होता है। जानिए आखिर आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 8 Aug 2025 05:46 AM
Libra Horoscope 8 अगस्त 2025, तुला राशिफल: आज लवलाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ईगो से बचें। ऑफिस में अगर टीम प्रोजेक्ट मिला है तो टीम की तरह ही काम करें। पैसे संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए पहले से ही प्रॉपर योजना बनानी होगी। सेहत के मामले में सतर्क रहें।

तुला लव राशिफल: पार्टनर के साथ कुछ समय साथ बिताएं। एक-दूसरे से अपने दुख जरूर बाटें। आज ऐसे मुद्दों को ना छेड़ें जो आपके पार्टनर को तकलीफ देते हैं। ईमानदार रहिए। आज आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट देकर चौंका सकते हैं। कुछ फीमेल्स आज अपने रिश्ते के लिए पैरेंट्स को मना लेंगी। कुछ लोगों की लाइफ में आज किसी नए शख्स की एंट्री भी हो सकती है। शादीशुदा फीमेल्स के लिए आज प्रेग्नेंसी के चांस हो सकते हैं।

तुला करियर राशिफल: ऑफिस में किसी भी तरह के विवाद से बचें।ऑफिस पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल ही दूर रहें। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेंगे। आईटी, एनिमेशन और कॉपीराइटिंग की फील्ड से जुड़े लोग आज अपना काम पूरा करने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। खैर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरी में सफलता ही मिलेगी। कुछ अहम जिम्मेदारियों की वजह से आपको आज ओवरटाइम करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऑफिस के सिलसिले में पूरे दिन ट्रैवल ही करते रह जाएं। बिजनेस से जुड़े लोग आज नई डील साइन करने में कामयाब होंगे। इससे उनके बिजनेस को एक नई दिशा भी मिलेगी।

तुला मनी राशिफल: आज हो सकता है कि तुला राशि वालों को पैसे से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। खर्चों में सावधानी बरतं। आज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का फैसला ले सकते हैं। आज तुला राशि के कुछ लोगों को ऑनलाइन लॉटरी में फायदा हो सकता है। आज मेडिकल इमरजेंसी या कानूनी मामले से जुड़े खर्चे हो सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपना बिजनेस बढ़ाने का विचार मन में लाएंगे।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज कुछ लोगों को इंफेक्शन जैसी दिक्कत आ सकती है। कुछ बड़े-बुजुर्ग लोगों को आज गले, आँखों, कान या स्किन से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को आज सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। कुछ लोगों को मेडिकल केयर की जरूरत पड़ सकती है। अपनी डाइट में पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। अगर आप पहाड़ी इलाके में हैं तो टू व्हीलर चलाते वक्त सतर्क रहें।

तुला राशि के गुण

शक्ति: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से प्रभावी, सौन्दर्यशाली, आकर्षक, कला-प्रेमी, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, गैर-हस्तक्षेपकारी

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर भाग: गुर्दे और मूत्राशय

शासन ग्रह: शुक्र

भाग्यशाली दिन: शुक्रवार

भाग्यशाली रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रत्न: हीरा

प्राकृतिक अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुम्भ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)