तुला राशिफल 7 अगस्त: एक्स से आज हो सकती है मुलाकात, शेयर मार्केट में ना करें बड़ा इन्वेस्टमेंट

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 7 August Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है। आज का दिन यानी कि 7 अगस्त तुला राशि वालों के लिए क्या खास लाया है? नीचे जानें विस्तार से...

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 7 Aug 2025 05:46 AM
Libra Horoscope 7 अगस्त 2025, तुला राशिफल: लवलाइफ में आई समस्या को बातचीत से सुजलाएं। आज ऑफिस में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए। आर्थिक रूप से आज स्मार्ट फैसले लेंगे।

तुला लव राशिफल: कुछ लोगों को आज रिश्ते में बैचेनी महसूस हो सकती है। पार्टनर के साथ आराम से बैठकर बात करने से चीजें सुलझ सकती है। आपसी मतभेद को दूर करने की कोशिश करें। पर्सनल और प्रोफेशनल तौर पर एक-दूसरे को सपोर्ट करें। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग फोन के जरिए पार्टनर से कनेक्ट रहें। कुछ लोगों की मुलाकात एक्स से हो सकती है। जो लोग शादीशुदा है उन्हें संतान सुख मिल सकता है।

तुला करियर राशिफल: ऑफिस में अपने काम को डेडलाइन से पहले पूरा करने के लिए मेहनत करें। आज उम्मीद ना करें कि मैनेजमेंट आपकी तारीफ करें। रिजल्ट आपको जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को आज ऑफिस के सिलसिले में ट्रैवल भी करना हो सकता है। टीम मीटिंग में अपनी कम्यूनिकेशन स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल करें। अगर नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो आज ही अपनी सीवी अपडेट करें। आने वाले दिनों में नए अवसर मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो लोग और भी फोकस्ड हो जाएं। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

तुला मनी राशिफल: आज कहीं से धन की प्राप्ति होगी। बचत करना शुरू कर दें। शेयर मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। म्यूचल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। कुछ फीमेल्स आज दोस्तों के साथ पैसे से जुड़ी समस्या को सुलझा लेंगी। घर में मेडिकल और एजुकेशनल जरूरतों के लिए खर्चा हो सकात है। नया लोन पास हो जाएगा। पार्टनर से भी खूब मदद मिलेगी।

तुला हेल्थ राशिफल: आज सेहत से जुड़ी हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। आंख और नाक से जुड़ी कोई शिकायत हो सकती है। पाचन संबंधी दिक्कतें भी आएंगी। बड़े बुजुर्ग लोगों को दांत से जुड़ी दिक्कत आएगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से भी मिल लें। आज के दिन सीढ़ियों के इस्तेमाल के वक्त और ट्रेन में चढ़ते वक्त थोड़ा सावधान रहें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वो आज इसे छोड़ने की कोशिश करें। जिन फीमेल्स को एंग्जायटी रहती है, वो अपना ध्यान रखें।

तुला राशि के गुण

सकारात्मक पक्ष: आदर्शवादी, सामाजिक, आकर्षक, कला प्रेमी

नकारात्मक पक्ष: अनिश्चित, आलसी

तुला राशि की जानकारी

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर के अंग: गुर्दे और मूत्राशय

राशि स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

स्वाभाविक अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

सामान्य अनुकूलता: वृष, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर

