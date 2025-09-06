libra horoscope today 6 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 29 जुलाई: ससुराल वालों से होगी अनबन, इन 3 चीजों में इन्वेस्ट करना होगा शुभ, rashifal - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलlibra horoscope today 6 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 29 जुलाई: ससुराल वालों से होगी अनबन, इन 3 चीजों में इन्वेस्ट करना होगा शुभ

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 6 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वालों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा? ये नीचे पढ़ें विस्तार से...

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 6 Sep 2025 05:49 AM
share Share
Follow Us on
तुला राशिफल 29 जुलाई: ससुराल वालों से होगी अनबन, इन 3 चीजों में इन्वेस्ट करना होगा शुभ

Libra Horoscope 6 September 2025, तुला राशिफल: आज हेल्थ ठीक रहेगी लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। प्यार से जुड़े मामलों को जल्द ही सुलझा लें। करियर में ग्रोथ चाहिए तो प्रोफेशनल अवसरों का सही इस्तेमाल करें। अगर इन्वेस्ट करना है तो समझदारी से ही फैसला लें।

तुला लव राशिफल: आज आपके रिलेशन को पैरेंट्स का सहयोग मिल जाएगा। कुछ जातक आज शादी पर भी विचार कर सकते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें बातचीत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पार्टनर की पर्सनल लाइफ में बेवजह दखल देने से बचें। शादीशुदा महिलाओं का ससुराल वालों से कुछ मतभेद हो सकते हैं। इस पर अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें क्योंकि ये जरूरी है। सिंगल लोगों की लाइफ में एक्स की वापसी हो सकती है। शादीशुदा लोग इस चीज से दूर रहें।

ये भी पढ़ें- शनिवार को नहाने से पहले कर लें ये काम, दूर होगा शनि दोष

तुला करियर राशिफल: आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ होगी। टीम मीटिंग में अपनी बातें शेयर करने से ना हिचकें। आज आपकी इनोवेटिव सोच को सीनियर्स की स्वीकृति मिलने वाली है। सीनियर्स से व्यवहार करते समय आज सावधानी रखें और क्लाइंट से बातचीत करते वक्त पॉजिटिव रहें। स्टूडेंट्स एग्जाम में सफल हो सकते हैं। बैंकिंग से जुड़े लोग आज बिजी रहने वाले हैं। किसी जरूरी काम में परेशानी आ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को अधिकारियों से दिक्कत हो सकती है।

ये भी पढ़ें- रविवार को ना करें ये गलती, जानें सूर्यदेव की पूजा का सही तरीका, इन 4 मंत्र जाप से मिलेगा लाभ

तुला मनी राशिफल: पैसों को लेकर आज का दिन ठीक रहेगा। दिन के दूसरे भाग में आज किसी दोस्त के साथ पैसों से संबंधित कोई मसला हल हो सकते हैं। आज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। घर का रेनोवेट शुरू किया जा सकता है। स्टॉक, सोना, और रियल एस्टेट में आज इन्वेस्ट करेंगे तो शुभ रहेगा। कुछ फीमेल्स आज देश से बाहर ट्रैवल करने के लिए टिकट और होटल की बुकिंग भी कर सकती हैं।

तुला हेल्थ राशिफल: आज हेल्थ ठीक-ठाक होगी। हल्का फीवर, इंफेक्शन या फिर छोटे-मोटे चोट लग सकते हैं। हालांकि कोई गंभीर समस्या नहीं होने वाली है। स्मोकिंग जैसी हानिकारक आदतों को छोड़ने की कोशिश करें। खान पान पर ध्यान दें। पानी खूब पिएं। सुबह योग या फिर हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से एनर्जी बनी रहेगी और हेल्थ भी ठीक रहेगी।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, कलात्मक, दानशील

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, टकराव से बचने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: गुर्दे और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

प्राकृतिक अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी संगति: मेष, तुला

सामान्य संगति: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम संगति: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)