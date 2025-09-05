libra horoscope today 5 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 5 सितंबर: किसी खास से होगी सिंगल लोगों की मुलाकात, ऑफिस में ना करें गॉसिप, rashifal - Hindustan
तुला राशिफल 5 सितंबर: किसी खास से होगी सिंगल लोगों की मुलाकात, ऑफिस में ना करें गॉसिप

तुला राशिफल 5 सितंबर: किसी खास से होगी सिंगल लोगों की मुलाकात, ऑफिस में ना करें गॉसिप

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 5 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वालों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। इस राशि के लिए आज का दिन कैसा जाएगा? नीचे विस्तार से जानें...

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 05:50 AM
Libra Horoscope 5 September 2025, तुला राशिफल: आज का दिन छोटे-छोटे कदमों से आपको बैलेंस और पीस की ओर ले जाएगा। अच्छे शब्द बोलें। लोगों को ध्यान से सुनें। फैसले सोच-समझकर लें। छोटे-छोटे काम पूरे करेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको थकान भी कम होगी।

तुला लव राशिफल: आज का दिन रिश्तों के लिए हल्का और सुकून भरा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को क्लैरिटी के साथ बोलें। जब पार्टनर अपनी बातें कहे तो ध्यान से सुनें। एक छोटा सा प्यारा जेस्चर पूरे दिन का मूड अच्छा कर देगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको फ्रेंड सर्कल या फिर किसी गेट टुगेदर में कोई अच्छा इंसान मिल सकता है। बस ध्यान रखें कि धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। पुराने झगड़ों को याद करके माहौल खराब ना करें। अभी सिर्फ भरोसे को मजबूत बनाएं और और छोटे-छोटे पलों का भरपूर मजा लेने पर ध्यान दें।

तुला करियर राशिफल: ऑफिस में अगर आज आपका क्लैरिटी और बैलेंस के साथ बोलेंगे तो ये काम आएगा। सरल भाषा में अपनी बात सामने ऱखें। टीमवर्क से काम आसान और अच्छे से होता है। अकेले सबकुछ करने की कोशिश ना करें। आज अगर कोई बड़ा और अहम फैसला लेना हो तो उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को तौलकर ही लें। गॉसिप से दूर रहें और छोटे-छोटे टास्क पूरे करें। इससे लोगों का आप पर भरोसा भी बढ़ेगा और आगे चलकर सीनियर्स आपको नई जिम्मेदारियां भी दे सकते हैं।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले आज चीजें बैलेंस्ड रहेंगी। बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आज के दिन छोटी बचत करके चलना और सोच-समझकर खर्च करना आपके लिए सही रहेगा। अगर बिल चुकाने हैं तो पहले से ही प्लान बना लें। अचानक होने वाले खर्चे से बचें। किसी को पैसा उधार देने या कोई पेपर साइन करने से पहले किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह ले। बजट में छोटे-छोटे कट लगाकर आज खर्चे को थोड़ा बहुत और भी कम किया जा सकता है।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि वालों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन खुद की केयर जरूरी है। आज थोड़ी वॉक करें लेकिन बीच-बीच में ब्रेक लें। कोशिश करें कि ज्यादा देर तक बैठे न रहें। पानी ज्यादा पिएं। आज हल्का-फुल्का खाना खाएं। तनाव महसूस हो तो गहरी सांस लें। स्ट्रेचिंग करने से भी फायदा मिलेगा। रात के समय में देर से भारी खाना खाने से बचें। टाइम पर सो जाएं। सुबह की धूप लें, इससे आप फ्रेश हो जाएंगे।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शों वाला, लोगों के बीच अच्छा दिखने वाला, खूबसूरती पसंद करने वाला

कमजोरी: कंफ्यूज रहने वाला, थोड़ा आलसी, दूसरों के मामलों में न पड़ने वाला

प्रतीक: तराज़ू

तत्व: हवा

शरीर का हिस्सा: किडनी और ब्लैडर

ग्रह स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

सबसे बढ़िया तालमेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी पटती है: मेष, तुला

ठीक-ठाक जमता है: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम पटती है: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)