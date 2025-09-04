तुला राशिफल 4 सितंबर: ध्यान से सुनें पार्टनर की बात, अच्छी सेहत के लिए सुबह करें ये काम

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 4 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि के जातकों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए कैसा बीतने वाला है?

Libra Horoscope 4 सितंबर 2025, तुला राशिफल: आज आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जिसमें आप अपनी और दूसरों की मदद कर पाएंगे। इससे आपको खुशी और शांति मिलेगी। ऑफिस और घर में आज छोटे-छोटे कामों से ग्रोथ होगी। एक समय पर एक ही काम करें। बात करते वक्त अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल करें।

तुला लव राशिफल: अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर को ध्यान से सुनिए। उनके लिए कोई छोटा सा काम करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए शख्स से मिलिए। किसी इवेंट में शामिल होकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं। आपकी स्माइल और बातें भरोसे को और भी मजबूत बनाएंगे। फीलिंग्स में जल्दबाजी ना करें। बातचीत तो नेचुरली आगे बढ़ने दीजिए। छोटे-छोटे सोच-समझकर किए गए काम शाम तक नजदीकी ला सकते हैं।

तुला करियर राशिफल: काम में आज बैलेंस बनाकर रखें। किसी क्लैरिटी वाले काम की शुरुआत करें। इसे पूरा करके ही अगला काम हाथ में लें। किसी कलीग से आज हेल्प मिल सकती है। उसका शुक्रिया अदा करना ना भूलें। भ्रम से बचने के लिए एक लिस्ट बना लें। अगर किसी प्लानिंग में बदलाव जरूरी है तो शांत ढंग से अपनी बात कहें। छोटे-छोटे कदमों से ही आपको सफलता मिलेगी, जिसके बाद आपको सराहना भी मिलेगी।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज की स्थिति सही रहने वाली है। आपको छोटे-छोटे समझदारी भरे फैसले लेने होंगे। कुछ भी भुगतान करने से पहले एक बार बिल को जरूर देख लें ताकि कोई गलती ना हो। आज थोड़ा-थोड़ा बचत करें, यही आगे चलकर बड़ा काम आएगा। भावनाओं में बहकर खरीददारी ना करें। जरूरत हो तो भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह जरूर लें। आज दिन में कोई छोटा सा डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे आपका बजट हल्का होगा। आज एक खर्च को ट्रैक करें और कल उसकी बचत का जश्न भी मनाइए।

तुला हेल्थ राशिफल: आज हेल्थ सही रहने वाली है। खूब पानी पिएं। सुबह पांच मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करें और थोड़ी सी वॉक भी कर लें। थकान लगे तो आराम करिए और तनाव से दूर रहने की कोशिश करिए। भारी भोजन की बजाय हल्का और पौष्टिक नाश्ता लें। इससे आप एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। एक मिनट गहरी सांस लेने से मन शांत रहेगा। छोटे-छोटे कदम आपको शाम तक अंदर से अच्छा महसूस कराएंगे और रात को अच्छी नींद भी आएगी।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, सौंदर्यप्रिय, मोहक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, टकराव से बचने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: गुर्दे और मूत्राशय

ग्रह स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

स्वाभाविक अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

साधारण अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर