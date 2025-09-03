libra horoscope today 3 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 3 सितंबर: पार्टनर के लिए आज करें ये 2 काम, जल्दबाजी में ना करें खर्चा, rashifal - Hindustan
तुला राशिफल 3 सितंबर: पार्टनर के लिए आज करें ये 2 काम, जल्दबाजी में ना करें खर्चा

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 3 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वालों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जानिए आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयWed, 3 Sep 2025 05:48 AM
Libra Horoscope 3 सितंबर 2025, तुला राशिफल: आज छोटी-छोटी मुश्किलें आएंगी लेकिन आप अपनी क्लियर सोच और मीठी बोली से सब से पार पा लेंगे। दूसरों की मदद के समय शांत रहें और न्यायपूर्ण फैसले लें। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें। आसपास के लोगों का शुक्रिया अदा करें और उनकी तारीफ करें।

तुला लव राशिफल: पार्टनर से बात करते समय हमेशा सच ही बोलें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। छोटी प्लानिंग भी शेयर करें। पार्टनर को अगर किसी मदद की जरूरत है तो जरूर करें। अगर आप सिंगल हैं तो लोगों से एक स्माइल के साथ गर्मजोशी से बात करिए। छोटी सी बातचीत भी नई दोस्ती का रास्ता खोल देगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो छोटी से छोटी चीज के लिए भी पार्टनर का आभार जरूर जताएं। उनके लिए एक प्यारा सा नोट लिख दीजिए। आप उनके साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लीजिए। इससे दोनों के बीच का बॉन्ड और भी बढ़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। फीलिंग्स को समय दें।

तुला करियर राशिफल: एक समय में एक ही काम कमें ताकि गलतियां और तनाव कम हो। टीम के साथ क्लैरिटी के साथ अपनी बात शेयर करें। जहां भी संभव हो टीम की मदद जरूर करें। छोटे-छोटे कदम से काम पूरा होगा और सीनियर्स को खुद में भरोसा दिलाएंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो शांति से सवाल पूछ लें और इसका आसान उपाय भी निकाल लीजिए। पूरे दिन के लिए एक प्लान बनाएं। जब काम खत्म हो जाए तो उसे चेक करिए। कोई बदलाव करना है तो फैसला लेने से पहले एक बार सोच लें।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन ठीक रहेगा। आज जल्दबाजी में कोई खर्चा ना करें। छोटे-छोटे बिल और सब्सक्रिप्शन जांचें और हर हफ्ते थोड़ा बचत करें। छोटे लक्ष्यों के लिए पैसा अलग रखें और उसे धीरे-धीरे बढ़ते हुए देखें। बड़ी खरीददारी से पहले किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से सलाह लें।

तुला हेल्थ राशिफल: आज अपनी बॉडी और मन की देखभाल करें। छोटी वॉक पर जाएं। ज्यादा पानी पिएं। थकान होने पर आराम जरूर करें। सांस गहरी लें। छोटा ब्रेक लें ताकि मन हल्का रहें। इससे तनाव भी कम होगा। भोजन समय पर करें। लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग करने से बचें। आज हल्की स्ट्रेचिंग से काफी आराम मिलेगा। बाहर निकलकर ताजी हवा जरूर लें। शाम तक मन काफी शांत हो जाएगा।

तुला राशि के गुण

शक्ति: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से प्रस्तुत करने योग्य, सौंदर्यप्रिय, आकर्षक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: गुर्दे और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

प्राकृतिक मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी संगति: मेष, तुला

औसत संगति: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम संगति: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

