libra horoscope today 29 august 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 29 अगस्त: एक्स से मिलने से बचें, बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए गुडन्यूज, rashifal - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलlibra horoscope today 29 august 2025 tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 29 अगस्त: एक्स से मिलने से बचें, बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए गुडन्यूज

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 29 August Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वालों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। इस राशि का दिन आज किस तरह बीतेगा? नीचे जानें विस्तार से...

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 29 Aug 2025 06:35 AM
share Share
Follow Us on
तुला राशिफल 29 अगस्त: एक्स से मिलने से बचें, बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए गुडन्यूज

Libra Horoscope 29 अगस्त 2025, तुला राशिफल: आज लवलाइफ अच्छी जाएगी। वर्कप्लेस पर काम ज्यादा हो सकता है। पैसों के मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

तुला लव राशिफल: प्यार के रिश्तों में आपकी सच्चाई और डेडीकेशन पर कोई भी सवाल नहीं उठ सकता है। इसी वजह से आज आपके पार्टनर की खुशी सातवें आसमान पर होगी। पार्टनर के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद आएगा। जो लोग पैरेंट्स से पार्टनर की मुलाकात करवाना चाहते हैं। उनके लिए दिन के बाद का हिस्सा सही है। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन लोगों की जिंदगी में आज किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है। जो लोग शादीशुदा है, उनके लिए परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये समय एकदम सही है। इस बात का ध्यान रखें कि आज अपने एक्स से मिलने से बचना है।

तुला करियर राशिफल: आज नए असाइनमेंट के चलते आपका शेड्यूल बिजी होने वाला है। आईटी प्रोफेशनल्स और ग्राफिक डिजाइनर्स को क्लाइंट्स के चलते प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय कारोबार को बढ़ाने और नई जगहों पर इन्वेस्ट करने ले लिए ये समय सही है। लकी लोगों को अपने कारोबार को विदेश तक फैलाने का मौका मिलेगा। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करनी होगी।

तुला मनी राशिफल: आज पैसों से जुड़ा लाभ मिलने वाला है। तुला राशि वाले आज नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। फीमेल्स आज कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकती हैं। भाई-बहन के साथ प्रॉपर्टी को लेकर स्थिति थोड़ी गंभीर बन सकती है। इस मामले को समझदारी से सुलझाना ही बेहतर होगा। जो लोग पार्ट-टाइम काम करते हैं, उन्हें आज अच्छी सैलरी मिलेगी। जिन्हें गाड़ी लेनी हैं, वो भी आज विचार बना सकते हैं। ले सकते हैं। आज तुला राशि वालों को धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे में आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए अच्छे तोहफे भी खरीद सकते हैं।

तुला हेल्थ राशिफल: आज छोटी-मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर की परामर्श की जरूरत हो तो जरूर लें। नींद से जुड़ी कोई दिक्कत आज परेशान कर सकती है। बच्चे आज दांत दर्द की शिकायत कर सकते हैं। बड़े-बुजुर्ग आज सीढ़ियों पर चढ़ते-उतरते वक्त सावधान रहें। फीमेल्स आज सब्जियां वगैरह काटते वक्त सावधान रहें।

तुला राशि के गुण

शक्ति: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, कलात्मक, आकर्षक व्यक्तित्व, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, टकराव से बचने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: गुर्दे और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

प्राकृतिक अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी संगति: मेष, तुला

साधारण संगति: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम संगति: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)